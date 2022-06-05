نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “نترياكم” موعد مباراة الإمارات واستراليا في ملحق التأهل إلى كأس العالم 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لكم موعد مباراة الإمارات واستراليا في الملحق الأسيوي المؤهل إلى بطولة كأس العالم 2022 حيث يطمح المنتخب الإماراتي في تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة الفاصلة والتي سوف تحدد المنتخب الذي سوف يشارك في المونديال، ومن المتوقع أن يشهد ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية “الدوحة” مباراة قوية بين منتخبين من أقوى المنتخبات ويسعى كلا منهم في الفوز للمشاركة في أكبر بطولة في العالم والتي دائما ما تلفت الأنظار بسبب تواجد بها أبرز المنتخبات وأبرز اللاعبين.

مباراة الإمارات واستراليا في تصفيات كأس العالم 2022

وتأهل المنتخب الإماراتي لتلك المباراة بعد أن حصل على المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة ضمن تصفيات قارة أسيا المؤهلة إلى كأس العالم، كما نجح المنتخب الأسترالي بالحصول على ذات المركز في المجموعة الثانية بعد أن حصد 15 نقطة، وهو ما جعل الفريقين يتأهلون إلى الملحق حيث تضمنت التصفيات مجموعتين يتأهل أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة بشكل مباشر أما أصحاب المركز الثالث يتقابلا في مباراة فاصلة ومن ينجح في الفوز بها سوف يلاقي منتخب بيرو لتحديد المنضم إلى المونديال.