نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي الآن تصريحات وزارة الموارد البشرية عن دفعات الضمان الاجتماعي المطور في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي الآن تم التأكيد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن صرف الضمان الاجتماعي لمستحقيه مكتملي الشروط وأهلية الاستحقاق منذ يوم الثلاثاء الماضي 1 ذي القعدة 1443 الموافق 31 مايو 2022، كذلك أكدت وزارة الموارد البشرية على قيامها بدراسة توحيد مواعيد صرف معاشات الضمان الاجتماعي الجديد والقديم في نفس الموعد لكافة المستفيدين من معاش الضمان، والجدير بالعلم أن صرف معاش الضمان لكافة مستحقيه لن يتأثر خلال فترة الانتقال للمنظومة المطورة، كما تم تمديد التقديم بالضمان الاجتماعي الجديد وتحديث البيانات إلى يوم 5 ربيع ثاني 1444هـ الموافق 30 أكتوبر 2022.

تصريحات وزارة الموارد البشرية عن آخر أخبارالضمان الاجتماعي الآن

في الختام بسبب تعدد الشكاوى من عدم نزول الضمان الاجتماعي المطور شهر ذي القعدة 1443 لبعض المستحقين أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على دراسة العديد من الحالات الخاصة بتحديث بياناتها من نظام الضمان القديم إلى الضمان المطور مما تسبب في تأخير نزول الدفعات المستحقة، فعلى المواطنين المستحقين لراتب الضمان الاجتماعي الانتظار ومراجعة نزول دفعات الاستحقاق عبر رابط الاستعلام عن راتب الضمان المطور https://sbis.hrsd.gov.sa/.

شروط استحقاق الضمان المطور بالمملكة 2022م

إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق آلية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة وفق شروط أهلية الاستحقاق والتي نذكر منها التالي:

أولًا أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

أن يكون طالب الدعم مقيم إقامة كاملة بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يستثنى من شرط الجنسية المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.

كما تستحق الدعم الأرملة والمطلقة الغير سعودية، ولها أبناء سعوديين.

أيضًا الأبناء من أب سعودي ومطلقة أو أرملة غير سعودية.

كذلك يشمل الدعم ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل.

شرط ألا يكون مجموع دخل الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100ريال سعودي لعائل الأسرة، و550 ريال سعودي لكل فرد للأسرة.

ألا يكون مستحق الدعم مقيم في أحد دور الرعاية، أو مراكز الرعاية التي ترعاها المملكة.

أيضًا شرط ألا يكون لطالب الدعم أصول أملاك أو مشروعات تجارية بالسجل التجاري.

كما ينطبق أيضًا استحقاق معش الضمان الاجتماعي على الأسرة لعائل مفقود أو غائب، أو أسرة لعائل مدمن مواد مخدرة.

كذلك تستحق الأسرة المعلقة والأسرة المهجورة معاش الضمان.

في النهاية يستحق أيضًا المعاش الأيتام من الجنسين سواء بدون أب أو مجهولي الأب، أو بدون أب.

رابط الاستعلام عن نزول الضمان المطور 2022 لمستحقيه

في نفس السياق السابق ذكره للاستعلام عن صرف معاش الضمان الجديد 2022 يتم اتباع الخطوات التالية بالترتيب: