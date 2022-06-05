نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد اختبار التحصيلي 1443 رابط التسجيل عبر e-services.qiyas.sa هيئة تقويم التعليم والتدريب في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد اختبار التحصيلي 1443 هيئة تقويم التعليم توضح متي يفتح التسجيل الشروط في قبول كل الطلبة والطالبات في المملكة العربية السعودية، وقد أعلنت عن طريقة وخطوات التسجيل على موقع المركز الوطني قياس الرسمي e-services.qiyas.sa.

متي مواعيد اختبار التحصيلي 1443

حيث تم الإعلان عن مواعيد اختبار التحصيلي 1443 هيئة تقويم التعليم توضح متي يفتح التسجيل والشروط وقد جاءت المواعيد على النحو التالي:

قد تم فتح باب التسجيل للطالبات من يوم الاثنين الموافق 21 من مارس 2022 الموافق بالهجري يوافق يوم 18/8/1443 هـ.

كما قد تم فتح باب التسجيل للطلاب في تاريخ يوم 23 مارس 2022 الموافق بالتاريخ الهجري يوم 20/81443 هـ.

وموعد التسجيل للانتهاء المبكر يكون يوم 9 من مايو 2022 الموافق بالهجري 8/10/1443 هـ.

رابط التسجيل في الاختبار التحصيلي 1443

يستطيع كافة الطلاب الراغبين في أداء اختبارات التحصيلي التسجيل الكترونيًا من خلال رابط بوابة المركز الوطني للقياس.

المركز الوطني قياس https://e-services.qiyas.sa

طريقة الاستعلام عن نتائج اختبارات القدرات 1443

حيث يمكن لجميع الطلاب بعد أن يتم الخضوع للاختبارات أن يقوموا بالاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي من خلال السير على الخطوات التالية:

البدء بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي المركز الوطني للقياس والتقويم.

ثم تقوم بكتابة كلمة السر ورقم السجل المدني في المكان المحدد.

بعد ذلك تقوم بطلب تسجيل الدخول.

ثم تقوم بالنقر على الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي.

ثم تقوم باختيار كلمة البحث من خلال رقم السجل أو رقم المشترك.

بعد ذلك تقوم بكتابة الرقم المطلوب.

ثم تقوم بكتابة رمز التحقق.

وتقوم بالضغط على كلمة البحث عن نتائج الاختبار.

شروط التسجيل في الاختبار التحصيلي 1443

نتحدث عن مواعيد اختبار التحصيلي 1443 هيئة تقويم التعليم توضح متي يفتح التسجيل والشروط كما يلي:

يكون الطالب سعودي الجنسية والأصل.

يجب أن يكون قد حصل على مجموع في الثانوية العامة أعلى من 70%.

كذلك يجب على الطالب أن يكون قد سجل في أحد المدارس التي يكون معترف بها في الدولة.

إلى جانب أهمية أن يكون الطالب من اللائقين طبيًا وجسديًا، ولا يكون قد تزوج من قبل.

يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 25 عام ولا يقل عن 18 عام.

إلى هنا يكون قد انتهى مقالنا اليوم حول ما يتعلق بمواعيد اختبار التحصيلي 1443 هيئة تقويم التعليم توضح متي يفتح التسجيل والشروط وذكرنا لكم طريقة الاستعلام عن الاختبار التحصيلي.