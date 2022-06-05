نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غرامة الضمان المطور 1443 وصرف المعاش بأساليب احتيالية وفق النيابة العامة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة غرامة الضمان المطور 1443 تم تددتها النيابة العامة السعودية لكل من تسول له نفسه استخدام طرق وأساليب احتيالية للحصول على معاش الضمان المطور وصرف مستحقات ليست من حقه أو بقصد منع صرف المعاش على التابعين من أفراد الأسرة، وقد أوضحت النيابة العامة السعودية عبر حسابها الرسمي تويتر التالي:

” أن كل عائل صُرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة يعاقب بغرامة تصل إلى خمسة آلاف ريال، والسجن مدة تصل إلى ثلاثة أشهر”

غرامة الضمان المطوروالحصول على معاش مخالفة للقانون بالسعودية 1443

إضافة لما سبق ذكره فوفق ما ذكرته النيابة العامة بالسعودية أن كل من يحصل على دعم مالي من الضمان الاجتماعي يعاقب باحدى العقوبات التالية:

أولًا غرامة تصل إلى عشرة آلاف ريالسعودي.

كذلك يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة.

في النهاية يتم الحكم على من تم ثبوت ادانته بالاستحواذ على مستحقات من معاش الضمان الاجتماعي بغير وجه حق برد ذلك المال.

رابط التسجيل في معاش الضمان المطور لوزارة الموارد البشرية 2022

كذلك لمكتملي شروط الاستحقاق والأهلية، بإمكانهم التسجيل للحصول على معاش الضمان بالخطوات التالي ذكرها:

أولًا في حال مستخدم جديد القيام بإنشاء ملف شخصي، وتعبئة كافة البيانات الشخصية والعنوان و هاتف الجوال وبيانات الحساب البنكي والإفصاح عن الدخل الحالي، والقيام بإتباع خطوات التسجيل بالترتيب وضغط أيقونة التأكيد. كذلك في حال أن يكون المتقدم مستفيد من المعاش يقوم بتعبئة طلب التقديم وكتابة بيانات العائل وبيانات الدخل، وبيانات الأسرة والحساب البنكي ثم إرفاق كافة الأوراق والمستندات المطلوبة مع الطلب. في النهاية يقوم بمتابعة طلبه عبر طلباتي حت يتم البت في طلبة بالتأكيد.

تصريحات وزارة الموارد البشرية عن آخر أخبارالضمان الاجتماعي الآن

في الختام بسبب تعدد الشكاوى من عدم نزول الضمان الاجتماعي المطور شهر ذي القعدة 1443 لبعض المستحقين أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على دراسة العديد من الحالات الخاصة بتحديث بياناتها من نظام الضمان القديم إلى الضمان المطور مما تسبب في تأخير نزول الدفعات المستحقة، فعلى المواطنين المستحقين لراتب الضمان الاجتماعي الانتظار ومراجعة نزول دفعات الاستحقاق عبر رابط الاستعلام عن راتب الضمان المطور https://sbis.hrsd.gov.sa/.

خطوات الاعتراض على رفض طلب دعم الضمان الاجتماعي المطور 2022

إضافة لما سبق فللمواطنين المستحقين الدعم مكتملي الأهلية والاستحقاق في حال واجهتهم مشكلة رفض طلب دعم الضمان الاجتماعي المطور بإمكانهم تقديم طلب اعتراض عن طريق الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا القيام بالضغط على رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور. كذلك القيام بالنقر على أيقونة برنامج الدعم الخاص بي. يلي ذلك الضغط على خانة برنامج الضمان الاجتماعي. أيضًا النقر على أيقونة الأهلية والاستحقاق. يلي ذلك النقر على خانة استعراض تفاصيل دورة الأهلية. كذلك قم بإرافق كافة المستندات والأوراق المطلوبة طبقًا للاعتراض المراد تقديمه. في النهاية النقر على أيقونة تسليم الاعتراض.

شروط استحقاق الضمان المطور بالمملكة 2022م

إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق آلية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة وفق شروط أهلية الاستحقاق والتي نذكر منها التالي: