فرنسا.. مصرع امرأة وانقطاع الكهرباء عن الآلاف بسبب العواصف

جدة - نرمين السيد - ونشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعى صورا للبرد بحجم كرات التنس، بالإضافة إلى صور للزجاج الأمامى للسيارات المحطمة، والطرق المليئة بالبرد. كما أبلغ المزارعون عن أضرار جسيمة بحقول العنب فى المناطق التى سقط فيها البرد.

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