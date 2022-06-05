العالم اليوم - ماسك يتحدث عن مستقبل العاملين في تسلا.. ومصير الوظائف

انتم الان تتابعون خبر ماسك يتحدث عن مستقبل العاملين في تسلا.. ومصير الوظائف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 يونيو 2022 02:15 صباحاً - قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، السبت، إن العدد الإجمالي للعاملين في الشركة المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية سيزيد خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، لكن عدد الموظفين الذين يتقاضون رواتب ثابتة لن يتغير كثيرا.

وأضاف ماسك على تويتر: "العدد الإجمالي للموظفين سيزداد. لكن الموظفين الذين يتقاضون رواتب ثابتة سيظل من دون تغيير".

وكان ماسك يرد على تعليق ورد في حساب على تويتر لم يتم التحقق من هوية صاحبه، "يتكهن" بأن عدد موظفي تسلا سيزيد خلال 12 شهرا مقبلة.

يأتي هذا التعليق بعد يومين من رسالة بالبريد الإلكتروني وجهها ماسك إلى المديرين التنفيذيين للشركة، قال فيها إن لديه "شعورا سيئا للغاية" بشأن الاقتصاد، وعليه تقليص نحو عشرة في المئة من الوظائف بالشركة، وفق رويترز.

وتراجعت أسهم تسلا 9.2 في المئة عند الإغلاق، الجمعة.

وأظهر إفصاح قدمته تسلا للهيئات التنظيمية الأميركية، أنه كان لدى الشركة والوحدات التابعة لها قرابة 100 ألف موظف بنهاية 2021.