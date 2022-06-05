نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط الاجهزة stc وأحدث عروض الشركة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط الاجهزة stc سهلت بها على جميع عملائها من داخل المملكة العربية السعودية مهما كانت الجنسية فبدلًا من أن يتواصل العميل مع محلات تقسيط جوالات غير مضمونة أو معتمدة ولكنها تحتاج إلى وقت للموافقة على طلب تقسيط جوالات في السعودية فيمكن التواصل مع الشركة من أجل معرفة طريقة شراء جوال بالتقسيط stc ايفون 13 أو أنواع أخرى والتعرف على المميزات أيضًا، لذا سنتعرف على كيفية اختيار الجوال وما هي عروض تقسيط stc للأجهزة الذكية.

تقسيط الاجهزة stc

خصصت شركة الاتصالات السعودية رابط للاستعلام عن كافة الأجهزة الذكية المتوفرة لديه، كما وفرت الشركة جميع المعلومات التي تتعلق بخدمات التقسيط المختلفة ولمعرفة ما هي أبرز تقسيط الاجهزة stc يمكن اتباع التالي:

الدخول إلى رابط شركة stc لخدمات التقسيط والاتصالات.

ثم اختيار الأجهزة الذكية.

تحديد الشركة التي ترغب بالحصول على إصداراتها.

ستظهر لك كافة الجوالات من الفئات الحديثة والتي يمكن طلبها بسعر الكاش أو بنظام التقسيط على دفعات شهرية وعليك فقط الاختيار لمعرفة المواصفات.

عروض تقسيط ايفون 13 من stc

بعد أن تقوم الشركة بطرح إصدار جديد من الجوالات يبحث العملاء عن آلية الاستعلام عن مميزاته وهل يمكن الحصول عليه بنظام التقسيط؟ وبالفعل نجحت شركة أبل في تقديم ايفون 13 برو ماكس الجديد وشاركت في نجاحه وتسويقه العديد من الشركات من بينها شركة الاتصالات السعودية والتي توفر التالي:

توفر الشركة ايفون 13 برو ماكس باللون الأخضر ويمكن الحصول عليه بالسعر النقدي للإصدار الأعلى بحجم 1 تيرا بايت بسعر يبدأ من 7687 ريال سعودي.

كما أتاحت الشركة إصدار بسعر 6687 ريال سعودي، وهو الإصدار المتميز باللون الأخضر والذي يدعم تقنية الجيل الخامس وبمساحة 512 جيجا بايت.

ومتوفر أيضًا أنواع عديدة أخرى من الجوالات الذكية الأشهر على المستوى المحلي والعالمي لدى الشركة مثل الجوالات التي قدمتها إلى الأسواق شركة هواوي ويمكن معرفة وعند اختيار الجوال ستظهر حاسبة الباقات وعن طريقها يمكن معرفة قيمة القسط الشهري التقريبية على الأقل قبل التواصل مع الشركة وتقديم كافة المتطلبات التي تحتاج إليها لقبول طلب الاشتراك في خدمات التقسيط.