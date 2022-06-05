نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض شخصي للنساء من بنك الراجحي بقيمة 50 الف ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط قرض شخصي للنساء الذي اصبح متاح من بنك الراجحي وفقا لشروط وضوابط خاصة بالحصول على القرض لتلبيه احتياجهم وكذلك بدء مشاريع صغير خاصة بهم والتقدم في سوق العمل، يقدم علية الكثير من السيدات لسهولة التقديم وتوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية ويتم السداد بأقساط مريحة وميسرة ويصل قيمة القرض إلى 50 ألف ريال سعودي، ويعمل بنك الراجحي على تقديم خدمات كثيرة للرجال وأيضا السيدات وتقديم القروض للمتقاعدين وكذلك التمويل العقاري وغيرها الكثير ومنها قرض من بنك الراجحي يصل إلى 2 مليون خطوات التقديم وشروطه، لذلك يعتمد الكثير من المقميمن أو السعودين على قروض بنك الراجحي الذي يعد من اهم مصارف المملكة بفروعه المنتشرة داخل المملكة وخارجها واصبح التقديم على بعض القروض الكتروانيا دون الحاجة الذهاب إلى الفرع لتقديم الطلب،كما أن الراجحي يتيح لعملائه إعادة التمويل الشخصي.

وذلك عند سداد العميل قيمة خمسة وعشرون بالمائة من قيمة التمويل المستخدم حالياً، ويقوم البنك بعد ذلك باستقبال الأقساط بصورة طبيعية لحين الانتهاء من القسط الحالي، وبعد ذلك يتم البدء في خصم أقساط المبلغ المستفاد منه وقت إعادة التمويل، يركز البنك الراجحي في أنشطته على الودائع والعقارات، وإنشاء صناديق الاستثمار، ويتعامل مع المعاملات المالية الإسلامية، ويقدم الكثير من الحلول والخدمات البنكية، ليلبي احتياجات العملاء في جميع أنحاء العالم، ويعمل على استكمال وإنهاء جميع المعاملات من خلال الهاتف المحمول والرقم الأرضي، وتواجد موظفي خدمة العملاء لمدة 24 ساعة على مدار اليوم، كما يمكن الاستعلام عن الحساب الشخصي وتستطيع من خلاله تسديد جميع المدفوعات والفواتير، وتحويل الأموال من بنك الراجحي إلى أي بنك سواء كان بداخل المملكة العربية أو خارجها.

شروط قرض شخصي للنساء من بنك الراجحي

يشترط تحويل الراتب. أن لا يقل الراتب الخاص بالمتقدمة على التمويل عن 2000 ريال سعودي. يجب تقديم مستند رسمي معتمد من جهة العمل يذكر به الراتب. أن لا يتجاوز عمر السيدة عن 60 عاماً. القرض متاح للنساء فقط السعوديين والمقيمين لابد أن يكون الحد الأدنى للخدمة يبدأ من شهر موافقة بنك الراجحي على القرض المقدم.

مميزات قرض الشخصي للنساء من بنك الراجحي

يمنح للعملاء فترة سداد تصل إلى 5 سنوات. رسوم إدارية 1% من مبلغ التمويل بحد أقصي 5000 ريال على هذا التمويل ويعتمد ذلك على جهة العمل. كلفة التمويل تبدأ من 3.12% من الممكن تحديد مبلغ القرض من قيمة الراتب الشهري. لا توجد أي رسوم تكافل في تمويل النساء. يبدأ هامش الربح من تمويل النساء ببنك الراجحي 3.68%. رسوم سداد مبكر 3 أشهر تحتسب على أساس الفائدة المتناقصة.

خطوات متابعة طلب تمويل الراجحي

الدخول إلى موقع بنك الراجحي. ثم النقر على الخانة الخاصة بمتابعة حالة الطلبات. يتم اختيار خانة قبول وتنفيذ. الضغط على قبول وتنفيذ مرة أخرى. يتم الموافقة بعد ذلك على العقد الخاص ببيع السلعة، ثم الضغط على كلمة التالي. اختيار بعد ذلك توكيل بيع السلعة ثم القيام بإيداع مبلغ التمويل في الحساب الشخصي لك. الضغط على كلمة طلب تسليم السلعة. وصول رسالة نصية على رقم الجوال الخاص بك يوجد بها الرمز الخاص بكلمة المرور المؤقتة. يلى ذلك الموافقة على الشروط والأحكام، ثم الضغط على كلمة التالي.

والجدير بالذكر أن بنك الراجحي يقدم أفضل حلول مصرفية رقمية لعملائه، يقدم خدمة طلب وتنفيذ التمويل الشخصي عن طريق تقديم طلب التمويل الشخصي من خلال تطبيق المباشر عند الحصول على موافقة ائتمانية عبر التطبيق يمكن تنفيذ طلب التمويل الشخصي فوراً، سيتم إشعار العميل بالمبلغ الذي يمكن الحصول عليه من خلال التطبيق غير أعادة التمويل للعملائه الذين لديهم تمويل شخصي ويرغبون في الحصول على تمويل آخر إضافي لتلبية احتياجاتهم أو يرغبون بالاستفادة من التمويل بعد تغير رواتبهم، ويمكن الاتصال بخدمة المجانية للاستفسار والشكاوى عن طريق الرقم 8001244455 غير يمكن اتصال من داخل السعودية+966920003344 ودوليا : +966114603333 غير يمكن الاتصال لعملاء الخاصة والتميز والعملاء الجدد وايضا الاستفسار عن عمليات الاحتيال أو فقدان البطاقة أو تسجيل شكوى من داخل السعودية : 8001244455 ويمكن ايضا معرفة كيفية تجديد بطاقة صراف الراجحي إلكترونيا وطريقة إصدار بطاقة جديدة.