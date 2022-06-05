نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “النتيجة بالاسم فقط” رابط نتائج السادس الابتدائي 2022 ذي قار الموقع الرسمي PDF Results في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم رابط نتائج السادس الابتدائي 2022 ذي قار، والتي زاد البحث عنها وخاصة بعد الإعلان الرسمي من قبل المحافظة عن ظهور النتائج إلكترونيا، كما نشرت ذلك وزارة التربية العراقية في موقعها الإلكتروني الرسمي، وقامت بإضافة كشوف أسماء الطلاب والمدارس الخاصة بهم للاستعلام عن النتائج، وسنتعرف معكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال كيف تصلون إلى النتيجة الخاصة بكم بسهولة، حيث إن الكشف الذي نشرته الوزارة لا يفصل المدارس عن بعضها البعض، ويبلغ عدد صفحاته 3600 صفحة، ولكن لا شيء مستحيل مع ثقفني، فتابعوا معنا.

نتائج السادس ابتدائي 2022 ذي قار

وقد تم نشر نتائج محافظة ذي قار العراقية منذ دقائق قليلة، وهذا ما أثار مفاجأة بين الطلاب والطالبات في جميع أنحاء العراق، حيث إننا تعودنا أن النتائج تظهر بالصباح وليس في المساء، ولكن نحن حاضرين معكم دائما ونتابع نتائجكم أولا بأول في موقع ثقفني.

ويمكنكم استخراج النتيجة عن طريق موقع الوزارة، عن طريق اتباع الخطوات التي سنوضحها لكم في الأسطر القادمة، فتابعوا نتائج الصف السادس الدور الأول.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2022 ذي قار

وسنتابع معكم كيف تستخرج النتيجة الخاصة بك وتتجاوز صعوبة استخراجها والبحث بشكل عشوائي في الكشف، والتي يشكو منها آلاف الطلاب والطالبات في كشف محافظة ذي قار، ويمكنك استخراجها عن طريق اتباع الخطوات التالية:

النتائج عبر الموقع الوزاري الرسمي

اذهب إلى موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq.

ثم سيطلب منك ادخال رمز التحقق، ادخله واضغط على زر التأكيد ذو اللغة الإنكليزية.

في القائمة الرئيسية اضغط على “اخبار الوزارة” ومنها اضغط على وزارة التربية.

ستجد في أخبار وزارة التربية بالأول رابط كوكل درايف قم بنسخه وضعه في محرك البحث الخاص بك.

ثم اضغط على “ذي قار”.

حمل الكشف الخاص بها.

ثم افتح الملف عبر الجوال أو اذا كنت تستعمل الكمبيوتر افتحه عبر متصفح edge.

اضغط على علامة البحث.

اكتب بها اسم المدرسة.

انزل بالكشف وابحث عن اسمك وستجد إلى جواره نتائج كل مادة والنتيجة النهائية (ناجح، راسب، مكمل).

وفي حالة لم تستطيع الحصول على النتيجة، فلا داعي للقلق، اكتب اسمك واسم المدرسة في خانة التعليقات وسنحضر لك النتيجة الخاصة بك في ثواني.