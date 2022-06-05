نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شراء جوال بالتقسيط stc ايفون 13 وأهم شروط الاستحقاق في المقال التالي
عمر شويل - جدة شراء جوال بالتقسيط stc ايفون 13 يحتاج لمعرفة مجموعة من الشروط والتي قدمتها الشركة إلى عملاء باقات مفوتر الجديدة الذين يمكنهم تقسيط ايفون 13 stc من أي فرع داخل المملكة العربية السعودية أو من خلال تسجيل الطلب إلكترونيًا في حال اختيار التقسيط عبر كوارا للتمويل وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، لذا سنقدم مميزات تقسيط ايفون 13 من الاتصالات السعودية وما هي طريقة تقسيط الاجهزة stc 2022.
شراء جوال بالتقسيط stc ايفون 13
قدمت شركة الاتصالات السعودية أنواع مختلفة من الباقات لتقديم خدمات التقسيط، وقد وفرت كافة المعلومات التي تخص فترة العقد وهي عبارة عن مدة أشهر السداد وقيمة مبلغ الدفعة الذي يتم سداده للشركة من خلال الوسائل المتوفرة شهريًا أيضًا ويمكن شراء جوال بالتقسيط stc ايفون 13 بعد اختيار الإصدار المناسب من خلال الشركة.
شروط شراء جوال بالتقسيط الاتصالات السعودية
وضعت الشركة عدد من الشروط، فإن اختار العميل التقسيط من خلال كوارا لا بد من معرفة الشروط والأحكام، ولمعرفة أبرز الشروط الجديدة يمكن اتباع الخطوات التي سنقدمها لكم فيما يلي:
استحقاق جوال بالتقسيط stc
الشروط السابقة هي شروط الأهلية ولكن هناك أيضًا مجموعة من الشروط العامة المطبقة على عملاء كافة الباقات من خلال الشركة وهي كما يلي:
- على العملاء توقيع العقود والإقرار بصحة البيانات والمعلومات والموافقة على مدة العقد وهي عبارة عن فترة السداد وهي (ستة شهور إلى ثلاث سنوات فقط).
- يستطيع العميل اختيار الباقة التي سيقوم بالاشتراك بها قبل أن يقدم على خدمة التقسيط حتى لا يتم التعارض مع كافة الضوابط وأحكام الاستحقاق والأهلية.
- من الشروط الأساسية لدى الشركة لقبول طلبات التقسيط لمختلف العملاء ألا يكون متعثرين لدى البنوك أو حصلوا على قروض ولم يقوموا بسدادها وبالتالي سجلهم لدى سمة ليس خاليًا من المخالفات الائتمانية.
- الموافقة على هامش الربح لكل عام والذي تحدده كوارا.
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