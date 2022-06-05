نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متاح الآن.. رابط نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور أول بالعراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصصت وزارة التربية والتعليم بالعراق بالتزامن مع قرب ظهور نتيجة الابتدائية، رابط إلكتروني خاص بالاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الخاصة باختبارات الدور الأول من العام الحالي، فقد اتجهت الوزارة مؤخراً إلى استخدام شبكة الإنترنت في إيصال خدماتها للطلاب وأولياء الأمور على رأس تلك الخدمات استخراج نتائج الطلاب بهدف منع التكدس والتزاحم فيما بينهم أثناء استخراج النتيجة، حيث باتباع عدد محدد من الخطوات يتم الحصول على درجات الطالب من المنزل دون الحاجة إلى زيارة مقرات الإدارات التعليمية بمحافظات العراق.

رابط الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي

منذ لحظة انتهي امتحانات الطلاب الخاصة بالمرحلة السادسة من التعليم الإبتدائي للدور الأول، بدأت لجان التصحيح في كافة الإدارات التعليمية بالعراق بتصحيح أوراق الطلاب ورصد وتجميع الدرجات الخاصة بهم استعداداً لوضعه في كشوفات ليتم اعتمادها بشكل رسمي من قبل الوزارة، ليتم رفعها مباشرةً عبر الموقع الإلكتروني لها على شبكة الإنترنت ليتم استخراجها من جانب ولي الأمر أو الطالب بواسطة الرقم الامتحاني، وقد حرص القائمين على عمليات التصحيح تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وإعطاء كل طالب حقه من الدرجات فيما مقابل ما قدم من إجابات في الامتحانات التي خاضها الفترة الماضية.

خطوات استخراج نتيجة السادس الابتدائي

حاز رابط الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق الدور الأول على نسب بحث عالية، بالتزامن مع إعلان الوزارة انتهاء إجراءات التصحيح وأنها في المرحلة الأخيرة من رصد وتجميع الطلاب، ومن المتوقع أن تشهد الساعات القليلة المقبلة ظهور نتائج الطلاب الخاصة بالجولة الأولى بعد أن انتهى الطلاب من أدائها في أواخر الشهر الماضي.

وعلى الطالب أو ولي الأمر اتباع الخطوات التالية بشكل صحيح ليتم الحصول على النتيجة فور اعتمادها بشكل رسمي: