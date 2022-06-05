نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قبول طلب إعفاء من الراجحي والفئات المستثناة وخطوات طلب الأعفاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط قبول طلب إعفاء من الراجحي التي تم الإعلان عنها بعد الظروف التي تمر بها المملكة والعالم اجمعه بتقديم اعفاء للقروض التي تم الحصول عليها وفقا للأقساط ميسرة أو محددة من البنك، ويتم تقدين الأعفاء وفقا للشروط يحددها البنك ويوجد فئات مستثناه من ذلك الخدمة بما يتناسب مع قوانين البنك المفروضة على القروض، ويعد بنك الراجح من اكبر مصارف المملكة التي تلقى اهتمام واسع من العملاء في الداخل والخارج، ويقدم البنك العديد من القروض وشهادات الاستثمار والودائع والتمويلات الميسرة ومنها قرض يصل إلى 2 مليون خطوات التقديم وشروطه وغيرة الكثير الذي اصبح العديد منها يتم تقديمها بشكل إلكتروني لتوفير الوقت والجهد على العملاء مما يميزه عن باقي البنوك هي كثرة الخدمات المميزة التي يقوم بتقديمها إلي جميع المواطنين والوافدين بالمملكة، يقدم مصرف الراجحي التمويل الشخصي لجميع العملاء.

شروط قبول طلب إعفاء من الراجحي

شروط إعفاء بنك الراجحي في حالة وفاة صاحب القرض، من خلال تقديم الأسرة شهادة وفاة المواطن إلى المصرف ليتم إعفاء بنك الراجحي عن المواطن والتكفل بخدمة التأمين التكافلي، حيث يجب قبل الذهاب للحصول على طلب إعفاء قرض الراجحي إحضار بعض المستندات المطلوبة، وتقديم مستندات الشراكة في حال كان القرض قرض شركاء.

في حال أن يتعرض العميل لأصابه ينتج عنها إصابة بعجز كلي أو أن يتوفى العميل ولا تنوب عنه الأسرة في دفع مستحقات الأقساط. يجب ألا يزيد عمر المتقدم للإعفاء عن 60 عامًا حتى وقت سداد آخر قسط. تحديد نوع القرض الذي تم الحصول عليه من بنك الراجحي. إرفاق نموذج يوضح الحالة الاقتصادية للعميل تقديم كل الأوراق الثبوتية للعميل مثل الهوية الوطنية مع صور لجميع أفراد الورثة.

الفئات المستثناة من أعفاء الراجحي

إذا كان سبب الوفاة انتحار أو تعرضه العميل لكوارث طبيعية أن كانت حالة الوفاة احد الألعاب الخطيرة مثل ألعاب المغامرات و ركوب الخيل. لا يحصل على الأعفاء إذا كان سبب الوفاة نتيجة استخدام أسلحه. تناول الشخص لعقاقير المخدرات أو تناول الكحوليات. يكون عليه أحكام قضائية جنائية بالسابق.

خطوات طلب إعفاء من بنك الراجحي

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالبنك الراجحي. ثم تقديم صورة الهوية الشخصية السعودية لكي تسهل عملية طلب الأعفاء بنك الراجحي. يشترط على المقيم داخل المملكة تقديم ما يثبت ذلك. بعد ذلك يتم تقديم وثيقة من قبيل جهة العمل حيث تشتمل على المسمى الوظيفي و الراتب الشهري . يتم الموافقة على تقديم طلب الإعفاء إذا استوفى الشروط.

يمكن لأي عميل في مصرف الراجحي الآن التواصل مع الخدمة المخصصة للعملاء في حال رغبته في الحصول على أي استفسارات ومعلومات قد يرغب في الحصول عليها، وذلك خارج أو داخل المملكة الاتصال به على 9669200033، كما قام البنك بتخصيص رقم مجاني لأي عميل في البنك وهو 8001348880.