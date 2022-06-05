نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الراجحي لتمويل السيارات المستعملة وخطوات التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الراجحي لتمويل السيارات المستعملة حيث يقدم يقوم المصرف بتقديم عدة اختيارات مختلفة للعميل بتقديم دفعات محددة فى اول دفعة والأخيرة، لقد عمل مصرف الراجحي على توفير العديد من صالات السيارات في المملكة العربية السعودية، وتنتشر تلك السيارات في جميع الأرجاء في المملكة، كما تم توفير العديد من البرامج التمويل داخل الصالات بما يتوافق مع الشخص الذي يريد تملك السيارة، وتكون سنة التصنيع للسيارات المقدمة مابين 2019 وحتي 2021، حيث تكون مدة التمويل ما بين ثلاث إلى خمس سنوات وذلك بناءً على سنة التصنيع للسيارة، ويوجد ضمان ممتد يتضمن أجل الاستحقاق كاملًا ضد أي أعمال غير ناتجة عن الإهمال، ويصل قيمة مبلغ التمويل إلى ثلاثمائة ألف ريال سعودي، ويقدم مصرف الراجحي عروض الحصول على تمويل السيارات المستعملة مع تحويل الراتب وبدون تحويل الراتب ولكل منها مميزات ومتطلبات، كما يقدم عرض تمويل السيارات 50/50 لتأجير السيارات لذلك يوجد طلب وبحث كثير على عروض التمويل للسيارات.

ويتميز هذا البنك بأنه يتحكم في جميع تعاملاته وأنشطته البنكية والمصرفية تبعا لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، يعتبر بنك الراجحي من أشهر البنوك الإسلامية وأكثرها انتشارا في المملكة العربية السعودية حيث يمتلك هذا البنك أكثر من ٥٠٠ فرع في جميع أنحاء العالم وخاصة الوطن العربي.

عروض الراجحي لتمويل السيارات المستعملة

يوجد مجموعة من الاختيارات المختلفة التي يقوم بنك الراجحي بتوفيرها لعملائه لدراستها والاختيار من بينها، بهدف الحصول على الطرق المناسبة للحصول في هذا التمويل، كما ان المصرف خاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي.

تأجير السيارات المستعملة بتحويل الراتب

دفعة أولى تبدأ من 10%. رسوم إدارية 1% من مبلغ التمويل أو 5000 ريال، أيهما أقل. الدفعة الأخيرة 15% ومتوفر برنامج 50/50. تكون فترة التمويل من 3 الى 5 سنوات حسب سنة الصنع للسيارة تبدأ من 2019 وحتى 2021. معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من 8.34%. مبلغ التمويل يصل إلى 300,000 ريال وتأمين شامل طوال مدة العقد. متاح من خلال الوكلاء الرسمين أيضا المعارض المعتمدة لدى المصرف.

تأجير السيارات المستعملة بدون تحويل الراتب

دفعة أولى تبدأ من 15%. رسوم إدارية1% من مبلغ التمويل أو 5000 ريال، أيهما أقل. الدفعة الأخيرة 10% ومتوفر برنامج 50/50. فترة التمويل من 3 الى 5 سنوات حسب سنة الصنع للسيارة تبدأ من 2019 وحتى 2021. معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من8.93%. مبلغ التمويل يصل إلى 300,000 ريال ويلزم تقدير للسيارة. تأمين شامل طوال مدة العقد.

خطوات التقديم على تمويل السيارات المستعملة