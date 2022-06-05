الأمم المتحدة: أسوأ موجة جفاف فى إثيوبيا تهدد بتبعات مميتة على النساء

جدة - نرمين السيد - وجاء على الموقع الرسمى للأمم المتحدة أن الصندوق قال إن أكثر من 286 ألف شخص نزحوا من منازلهم فى المنطقة بعد تلف المحاصيل ونفوق الحيوانات بسبب الجفاف، وأغلقت أكثر من 1100 مدرسة إما كليا أو جزئيا، مما جعل الفتيات الصغيرات بشكل خاص عرضة للعنف الجنسى والجسدى والإكراه وعمالة الأطفال والزواج المبكر.
وتراجعت إمكانية وصول النساء والأطفال والناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعى إلى مجموعة من الخدمات بما فى ذلك الرعاية الطبية والإنجابية، ودعم الأطفال حديثى الولادة وأمهاتهم، فضلا عن خدمات الحماية.
ودعا "نداء الاستجابة الإنسانية لإثيوبيا لعام 2022" التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان إلى تقديم ما يقرب من 24 مليون دولار لتعزيز النظام الصحى وإعادة بناء دمات الأم والقدرات الإنجابية فى ثمانى مناطق متأثرة بالأزمات، وحتى الآن، تم تمويل ما يزيد قليلا عن نصف ما طالب النداء.
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