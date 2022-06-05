نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهرت الأن .. رابط نتيجه الشهاده الاعداديه في البحيرة 2022 الترم الثاني بالأسم ورقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجه الشهاده الاعداديه في البحيرة 2022، حيث يبحث الكثير من الطلاب والطالبات في محافظة البحيرة عن رابط استخراج النتائج الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، وذلك لأن يعرفون النتيجة من أجل الاطمئنان علي درجاتهم، وتستعد محافظة البحيرة لإعلان نتائج الطلاب والطالبات في الصف الثالث الاعدادي في خلال الساعات القليلة القادمة من صباح اليوم.

نتيجه الشهاده الاعداديه في البحيرة 2022

بدأت محافظة البحيرة في القيام بعقد اختبارات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية في يوم السبت 14 مايو، وحتي يوم الخميس 19 مايو، وقد اجريت المحافظة الاختبارات في 18 إدارة تعليمية بالمحافظة وفي نحو 651 لجنة، وفقاً للاجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة بإن عمليات تصحيح أوراق الطلاب ورصد الدرجات تتم بعناية فائقة وذلك من أجل ضمان عدم وجود خطأ في درجة الطالب النهائية.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الأعدادي بالبحيرة

أوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة بإنة تقدم لاجراء اختبارات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية هذا العام نحو ١٢١ الف و ٤٨٧ طالبًا وطالبة علي مستوي المحافظة وأيضاً تقدم للشهادة الاعدادية المهنية حوالي 5359 في 32 لجنة بالمحافظة.

وصرحت بعض المصادر في محافظة البحيرة بإن المحافظة أنتهت من اعمال التصحيح ورصد درجات الطلاب ويتم الأن مراجعة النتائج لكافة الطلاب، ومن المتوقع إن يتم إعتماد النتيجة في صباح اليوم من قبل السيد اللؤاء هشام أمنة محافظ البحيرة ليتم الإعلان عن النتيجة بعدها.

رابط نتيجه الشهاده الاعداديه في البحيرة 2022

بعد إن يعتمد السيد محافظ البحيرة نتائج الطلاب في المحافظة يمكن للطلاب والطالبات الحصول علي النتيجة بسهولة وذلك من خلال الخدمة الرقمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويكون ذلك عبر القيام بالخطوات الأتية:-