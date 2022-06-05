المفوضية الأوروبية: تعافى قطاع السياحة بعد كورونا يعتمد على الاستدامة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المفوضية عبر موقعها الرسمى، اليوم السبت، أن الفنادق والمطاعم وشركات الطيران ووكالات السفر اضطرت إلى إيقاف نشاطها بالكامل تقريبا خلال فترة طويلة، والآن فقط يتعافى النشاط السياحى ببطء إلى مستويات ما قبل 2020.

وتابعت المفوضية أنه ومع ذلك، فقد أدى الوباء أيضا إلى تسريع الانتقال إلى نماذج أكثر استدامة للسياحة كان هذا موضوع مؤتمر نظمته لجنة الموارد الطبيعية التابعة لمجلس النواب فى سانتياجو دى كومبوستيلا فى إسبانيا 3 يونيو الجارى.

وقال إنه بينما عاد النشاط السياحى إلى مستويات ما قبل الوباء فى العديد من مناطق أوروبا خلال ربيع عام 2022، حذر مانويل كاردينيتى فلوريس الوزير الإقليمى للتعليم والرياضة فى الأندلس بإسبانيا، من أن الحرب فى أوكرانيا وأزمة الطاقة تطرحان تحديات جديدة للقطاع.

وشدد على أهمية السياحة فى النمو الاقتصادى- على سبيل المثال، فى الأندلس تمثل أكثر من 13% من الناتج المحلى الإجمالى - ودعا الاتحاد الأوروبى إلى اعتبار السياحة أحد مجالات سياسته الرئيسية.

وكان البرلمان الأوروبى قد حث المفوضية الأوروبية على تقديم إستراتيجية جديدة حول السياحة المستدامة فى أوروبا وإنشاء وكالة الاتحاد الأوروبى للسياحة.