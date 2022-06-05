لافروف: تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى طريقا محفوفا بالمخاطر

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت، إن الأمريكيين يقدمون الآن راجمات الصواريخ إلى أوكرانيا وانضم البريطانيون على الفور، على ما يبدو كانوا ينتظرون موافقة واشنطن، وهذا طريق محفوف بالمخاطر".
وشدد على أن مثل هذه التصرفات من قبل واشنطن ولندن يمكن أن تؤدى إلى مقتل المزيد من الأوكرانيين.
وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن قد أعلن سابقا عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل راجمات صاروخية بعيدة المدى.
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