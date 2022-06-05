تونس تشارك فى فعاليات المعرض الدولى للنشر والكتاب بالرباط

جدة - نرمين السيد - تشارك تونس فى الدورة السابعة والعشرين للمعرض الدولى للنشر والكتاب بمدينة الرباط المغربية والذى يستمر حتى 12 يونيو الجارى، بمشاركة 712 عارضا ممثلين لـ 55 دولة من العالم العربى والبلدان الإفريقية والأوروبية والآسيوية والأمريكية بما يفوق 100 ألف عنوان.





ويتضمن جناح وزارة الشؤون الثقافية التونسية فى المعرض مجموعة من منشوراتها الرسمية وإصدارات مجموعة من المؤسسات الثقافية التابعة لها مثل، معهد تونس للترجمة ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية والمركز الوطنى للاتصال الثقافى والمعهد الوطنى للتراث ودار الكتب الوطنية ومركز الموسيقى العربية والمتوسطية "النجمة الزهراء" بسيدى بوسعيد، فضلا عن عدد من الإصدارات التونسية الأخرى لبعض الكتاب والأدباء التونسيين. ويسجل المعرض الدولى للنشر والكتاب بالرباط أيضا مشاركة عدة دور نشر تونسية فى الجناح المخصص لاتحاد الناشرين التونسيين، حيث يتم عرض وبيع إصدارات متنوعة من الكتب فى مجالات مختلفة كالفنون والدراسات والبحوث الأكاديمية والروايات وكتب الأطفال وغيرها.

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