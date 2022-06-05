العالم اليوم - الكويت تضبط ملايين حبات الكبتاغون في حاويات مواد غذائية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 يونيو 2022 12:21 صباحاً - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، السبت، أنها تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى البلاد.

وقال وزارة الداخلية الكويتية في بيان إنه "خلال نشاط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في البحث والتحري عن مروجي ومهربي المخدرات، دلت التحريات على أن هناك محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى البلاد، مخبأة في 3 حاويات تحتوي على مواد غذائية من إحدى الدول الآسيوية".

وأضافت الوزارة: "وبعد عمل التحريات اللازمة والتأكد من صحة المعلومات واستصدار الإذن القانوني من النيابة العامة، تم تفتيش الحاويات بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك، وعثر بداخلها على حوالي 5 ملايين حبة كبتاجون تقدر قيمتها بحوالي 8 ملايين دينار كويتي".

وقد أشرف وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبد اللطيف البرجس، على تفتيش 3 حاويات كانت تحتوي على كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية كانت قادمة إلى البلاد من دولة آسيوية عبر ميناء الشويخ.

وأعرب الفريق البرجس عن شكره وتقديره لرجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على جهودهم المخلصة في التصدي بكل قوة وحزم لمحاولات مروجي المخدرات وبث سمومهم التي تستهدف أبناء المجتمع.

كما نقل تقدير النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، إلى رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وجهودهم المستمرة في التصدي لمروجي المخدرات.