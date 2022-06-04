نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر الان تنسيق الثانوية العامة 2022 في القاهرة والإسكندرية ونسبة نجاح الطلاب في الشهادة الاعدادية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق الثانوية العامة 2022 في القاهرة والإسكندرية ويبدأ البحث كثيرًا لمعرفة تنسيق الثانوية العامة لعام 2022 في القاهرة والإسكندرية وذلك من بعد ظهور نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في القاهرة والإسكندرية، بحيث يحرص الكثير الطلاب وأولياء الأمور على أن يلتحقوا بالصف الأول الثانوي العام وذلك في المدارس الحكومية.

نسبة نجاح الشهادة الإعدادية في القاهرة

يعد نسبة النجاح لهذا العام مرتفع قليلًا، ولقد قام اللواء “خالد عبد العال” محافظ القاهرة باعتماد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية لهذا العام الدراسى 2021 / 2022 وذلك بنسبة نجاح تصل إلى 83%، ولقد بلغ عدد المتقدمين للامتحانات 186273 طالبة وطالب والذي حضر منهم عدد يصل إلى 180891 طالبة وطالب والذي نجح منهم 147653 فقط.

تنسيق الثانوية العامة لعام 2022 في محافظة القاهرة

ويعتمد انخفاض أو ارتفاع تنسيق الثانوية العامة لعام 2022 في القاهرة على نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2022.

وتم نزول درجة الحد الأدنى من رقم 235 درجة إلى رقم 230 درجة وهذا لتنسيق القبول في الثانوية العامة لهذا العام الدراسي 2021-2022، ثم تصدير قرار ثاني للنزول بالتنسيق الثانوية العامة من رقم 230 درجة إلى 224 درجة، وحدث استجابة لرغبة الكثير من أولياء الأمور.

وكان تنسيق الثانوية العامة لعام 2021 في محافظة القاهرة كانت على ثلاثة مراحل الأولى، في البداية ليكون بالحد أدنى تصل إلى ٢٣٥ درجة، ويكون الحد الأدنى للقبول في الصف الأول الثانوي في مدارس الخدمات ويكون أقل بثلاثين درجة من الحد الأدنى.

نسبة نجاح الشهادة الإعدادية في الإسكندرية

واعتمد محافظ الإسكندرية في مساء يوم الأربعاء الذي يوافق يوم 1 من شهر يونيو 2022 نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة الإسكندرية لعام 2022 الترم الثاني.

وصلت نسبة النجاح في الصف الثالث الإعدادي 2022 بنسبة تصل إلى 76.8%، والذي تم اعتمادها من محافظ الإسكندرية اللواء “محمد الشريف”.

ووصل عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات بعدد يصل إلى 106761 طالبة وطالب، وبينما الحاضرين بلغ بعدد يصل إلى 103774، وبلغ عدد الطلاب الناجحين في الامتحانات إلى 79654 طالبة وطالب.

تنسيق الثانوية العامة لعام 2022 في محافظة الإسكندرية.

وجاء تنسيق المرحلة الأولى لدخول الثانوية العامة في عام 2021 في محافظة الإسكندرية بحد أدنى يصل إلى 225 درجة، وتلك اعتمدها محافظ الإسكندرية.

والمتوقع أن تنسيق الثانوية العامة لهذا العام 2022 في محافظة الإسكندرية تتراوح ما بين الحد الأدنى من 230 درجة تصل إلى 235 درجة وهذا للمرحلة الأولى.

بنهاية مرحلة الإعدادية يكون الطالب قد تخطى مرحلة هامة من التعليم وهي التعليم الأساسي ومع موعد اقتراب ظهور نتائج الشهادة الإعدادية في محافظتي مصر والإسكندرية قد ارتفعت محركات البحث الخاصة بجوجل عن تنسيق الثانوية العامة الاسكندرية والقاهرة ومن المقرر أن يعتمد التنسيق الفعلي بعد الإعلان الرسمي لنتائج الطلاب خلال الساعات القليلة المقبلة.