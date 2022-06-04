إحباط محاولة تهريب 5 ملايين قرص مخدر كبتاجون إلى الكويت

جدة - نرمين السيد - أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الكويتية مساء اليوم السبت، محاولة تهريب 5 ملايين قرص مخدر قادمة من إحدى الدول الآسيوية، داخل شحنة كبيرة من البهارات معبأة فى 3 كاونترات متوقفة فى منطقة ميناء الشويخ منذ نحو أسبوع.





وذكرت صحيفة القبس الكويتية أن رجال مكافحة المخدرات توجهوا مساء اليوم إلى ميناء الشويخ، بعد أخذ الأذن القانونى من النيابة العامة لتفتيش 3 كاونترات معبأة بالبهارات بداخلها شحنة كبيرة من الأقراص المخدرة من نوع «كبتاجون». وأضافت الصحيفة أنه بتفتيش تلك الكاونترات عثر بداخلها على 5 ملايين قرص مخدر تقدر قيمتها السوقية بنحو 8 ملايين دينار، ولا تزال التحقيقات جارية لضبط أصحاب الشحنة.

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