كيودو: اليابان تتخلص من 740 ألف جرعة موديرنا بسبب انتهاء صلاحيتهم

جدة - نرمين السيد - أظهر استطلاع أجرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم السبت، أن حوالى 740 ألف جرعة من اللقاح المعزز لكورونا من إنتاج شركة موديرنا تم التخلص منها أو من المتوقع التخلص منها فى 27 مدينة رئيسية فى اليابان بسبب انتهاء صلاحيتها، فى وقت تكافح فيه اليابان من أجل إقناع الناس لأخذ جرعة لقاح ثالثة.





وأجرى الاستطلاع فى الفترة من 17 مايو إلى 2 يونيو، ومسح 52 مدينة رئيسية فى اليابان، لإيجاد ما إذا كانت سلطات المدن قد ألغت أو تخطط للتخلص من جرعات موديرنا المعززة المقدمة من الحكومة، التى تنتهى صلاحية العديد منها بين أبريل ويونيو. وتعكس نتائج الاستطلاع أيضًا التردد الواضح للشباب فى الحصول على جرعة ثالثة، على أن مزيد من الأشخاص يفضلون جرعات فايزر، لأن الأعراض الجانبية مثل الألم والحمى يتم الإبلاغ عنها بشكل متكرر مع استخدام موديرنا. وبحسب الحكومة، تلقى نحو 75 مليون شخص جرعات معززة بحلول أمس، ومن بين هؤلاء، تم إعطاء حوالى 31 مليون لقاح موديرنا، فى حين تم إعطاء حوالى 44 مليون لقاح فايزر.

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