إصابة 7 مدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة في ديالى بالعراق

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم السبت، إن عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم ضمن ناحية العبارة فى ديالى، الأمر الذى أسفر عن إصابة 7 مدنيين بجروح مختلفة، فيما تم استهداف المسعفين والقوات الأمنية بأسلحة قنص أثناء إخلاء الجرحى".

ولم يشر المصدر إلى تفاصيل أخرى في هذا الصدد.