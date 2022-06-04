إصابة 7 مدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة في ديالى بالعراق

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم السبت، إن عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم ضمن ناحية العبارة فى ديالى، الأمر الذى أسفر عن إصابة 7 مدنيين بجروح مختلفة، فيما تم استهداف المسعفين والقوات الأمنية بأسلحة قنص أثناء إخلاء الجرحى".
ولم يشر المصدر إلى تفاصيل أخرى في هذا الصدد.
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