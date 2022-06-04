الفضائية الروسية تعلن انتقال كل أقمارها الصناعية للعمل فى مصلحة الدفاع

جدة - نرمين السيد - وقال روجوزين، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت إن "المرافق الإنتاجية التابعة للمؤسسة ستنتج العام الجارى عددا من الأقمار الصناعية العسكرية الحديثة من الجيل الجديد"، موضحا أن بقية الأقمار الصناعية التابعة لـ"روس كوسموس" والتى تعمل حاليا فى مدار الأرض تم تشغيلها لتعمل الآن فى مصلحة وزارة الدفاع الروسية.

وتطرق إلى أن روسيا لا تمتلك فى الوقت الراهن أقمارا صناعية رادارية للرصد ليلا ونهارا فى كل ظروف الطقس، موضحا أن "روس كوسموس" ستطلق فى نهاية العام الجارى قمر "كوندور - إف كا" الصناعى الرادارى، ثم ستطلق العام المقبل قمرين صناعيين آخرين من هذا النوع.

وقال إن: "مجموعة الأقمار الصناعية العسكرية الروسية تضم 160 قمرا صناعيا، ما يعد عددا غير كاف، مع العلم أن شبكة "إيلون ماسك" الأمريكية تضم نحو 2000 قمر صناعى، فضلا عن أقمار الرصد الأجنبية التى تقوم فى نظام "أونلاين" برصد كل تنقلات قواتنا".