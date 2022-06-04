مصرع 8 أشخاص جراء اندلاع حريق فى مصنع بالهند

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة (إن دى تى فى) الهندية، اليوم السبت، أن قوات الشرطة وسيارات الإطفاء هرعت إلى موقع الحادث، حيث تُجرَى عمليات الإنقاذ، مضيفة أن هناك تقارير بشأن حصار بعض العمال داخل المصنع.

ولم تتطرق القناة إلى المزيد من التفاصيل حول أسباب وملابسات الحادث.