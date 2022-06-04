جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة (إن دى تى فى) الهندية، اليوم السبت، أن قوات الشرطة وسيارات الإطفاء هرعت إلى موقع الحادث، حيث تُجرَى عمليات الإنقاذ، مضيفة أن هناك تقارير بشأن حصار بعض العمال داخل المصنع.
ولم تتطرق القناة إلى المزيد من التفاصيل حول أسباب وملابسات الحادث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع 8 أشخاص جراء اندلاع حريق فى مصنع بالهند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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