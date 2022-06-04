عاجل- الشرطة البريطانية تخلى ميدان ترافلجار بلندن بسبب سيارة مشبوهة

وكانت الشرطة قد أخلت ميدان ترافلجار بالعاصمة، وطوقت المكان عقب تلقيها بلاغًا عن وجود سيارة مشبوهة على بعد أمتار من المكان الذى سيقام فيه جزء من احتفالات الملكة باليوبيل البلاتينى للملكة.
وشوهد ضباط شرطة العاصمة يطلبون من الناس مغادرة المنطقة بعد تلقى بلاغ من أحد العامة اليوم السبت- وفق ما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية. كما تم إجلاء الضيوف المقيمين فى فندق قريب وطلبت الشرطة من الناس عدم الذهاب إلى المنطقة.
وقال الأشخاص القريبون من مكان الحادث إنهم سمعوا دويًا، وأكدت الشرطة أنه تم تنفيذ "انفجار صغير محكوم" ولا يتعلق الأمر بالإرهاب، وأعادت الشرطة فتح الساحة مرة أخرى بعد ذلك.
وقال متحدث للشرطة إن عمليات تفتيش مكثفة تجرى فى المنطقة الواقعة على بعد مسافة قصيرة من مكان إقامة حفل خارج قصر باكنجهام فى وقت لاحق من اليوم، معربة عن اعتقادها أن الحادث يتعلق بطرد مشبوه.
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