جدة - نرمين السيد -
وأفاد التلفزيون المركزى الصينى بأن حالة المصابين الصحية مستقرة، مشيرًا إلى أنه تم إجلاء 136 شخصًا كانوا على متن القطار إلى الأمان.
ووقع الحادث أثناء دخول القطار نفقًا فى مقاطعة "قويتشو" جنوبى البلاد، فيما لا يزال السبب وراء وقوع الحادث قيد التحقيق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع شخص وإصابة 8 آخرين إثر انحراف قطار عن مساره فى جنوب الصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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