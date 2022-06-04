مصرع شخص وإصابة 8 آخرين إثر انحراف قطار عن مساره فى جنوب الصين

جدة - نرمين السيد -

وأفاد التلفزيون المركزى الصينى بأن حالة المصابين الصحية مستقرة، مشيرًا إلى أنه تم إجلاء 136 شخصًا كانوا على متن القطار إلى الأمان.

ووقع الحادث أثناء دخول القطار نفقًا فى مقاطعة "قويتشو" جنوبى البلاد، فيما لا يزال السبب وراء وقوع الحادث قيد التحقيق.