لافروف: ضباط المخابرات الأمريكية والبريطانية يعملون بأوكرانيا منذ 10 سنوات

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن لافروف قوله فى تصريحات صحفية لمحطة البوسنة الصربية "صربسكا"، اليوم السبت: " بالتوازى مع ذلك، لم يكن هناك شك فى أن أوكرانيا كانت تتدجج بالأسلحة، فى وقت كان فيه المئات من ضباط المخابرات المركزية الأمريكية والمخابرات البريطانية هناك".

وأضاف: "أعتقد أنهم كانوا هناك منذ 10 سنوات، ويشغلون مبانى ضخمة فى مجمع الخدمات والوكالات الأوكرانية الرسمية"، مشيرًا إلى أن ضباط المخابرات الأجنبية هؤلاء فى أوكرانيا، كانوا يسيطرون إلى حد كبير على كل شىء.