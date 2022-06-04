جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت، أن "الغرب لا يسمح لأوكرانيا بالمفاوضات، وروسيا قبلت مقترحات أوكرانيا قبل شهرين كأساس للحل، لكن الغرب منع الأوكرانيين من مواصلة التفاوض فى اليوم التالى، ومن ثم تشددوا فى مواقفهم".
وشدد على أن أوكرانيا أداة رخيصة تتلاعب بها الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث استخدموا كييف من أجل إنهاك روسيا، وأداة لتهزم روسيا فى ساحة المعركة.
وتطرق إلى أن الأوروبيين يعانون من التضخم والتدهور فى مستوى معيشتهم نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، والكثير منهم يهددهم الفقر، ومقبلون على مشاكل منها ارتفاع الأسعار، والكثيرون معرضون لخطر الفقر.
وتطرق إلى أن ألمانيا فضلت تخصيص 100 مليار دولار لعسكرة بلادها بدلا من دعم الألمان خلال الفترات الصعبة فى مواجهة ارتفاع الأسعار.
ونوه إلى أنه عقب العقوبات المفروضة فى عام 2014 بدأت روسيا فى الاعتماد على قواتها واتصالاتها مع شركاء ذو ثقة، قائلا إنه نتيجة للتدابير التى اتخذناها أصبحنا أمة زراعية رئيسية، بينما قبل ذلك كنا نستورد كمية كبيرة من المواد الغذائية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لافروف: روسيا فقدت الثقة منذ فترة طويلة فى التفاوض مع الدول الغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.