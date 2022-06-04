لافروف: روسيا فقدت الثقة منذ فترة طويلة فى التفاوض مع الدول الغربية

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت، أن "الغرب لا يسمح لأوكرانيا بالمفاوضات، وروسيا قبلت مقترحات أوكرانيا قبل شهرين كأساس للحل، لكن الغرب منع الأوكرانيين من مواصلة التفاوض فى اليوم التالى، ومن ثم تشددوا فى مواقفهم".

وشدد على أن أوكرانيا أداة رخيصة تتلاعب بها الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث استخدموا كييف من أجل إنهاك روسيا، وأداة لتهزم روسيا فى ساحة المعركة.

وتطرق إلى أن الأوروبيين يعانون من التضخم والتدهور فى مستوى معيشتهم نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، والكثير منهم يهددهم الفقر، ومقبلون على مشاكل منها ارتفاع الأسعار، والكثيرون معرضون لخطر الفقر.

وتطرق إلى أن ألمانيا فضلت تخصيص 100 مليار دولار لعسكرة بلادها بدلا من دعم الألمان خلال الفترات الصعبة فى مواجهة ارتفاع الأسعار.

ونوه إلى أنه عقب العقوبات المفروضة فى عام 2014 بدأت روسيا فى الاعتماد على قواتها واتصالاتها مع شركاء ذو ثقة، قائلا إنه نتيجة للتدابير التى اتخذناها أصبحنا أمة زراعية رئيسية، بينما قبل ذلك كنا نستورد كمية كبيرة من المواد الغذائية.