بوتين: القوات الجوية الروسية تتعامل بسهولة مع الأسلحة الأمريكية بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة "روسيا اليوم" الإخبارية مساء اليوم السبت. وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن قد أعلن سابقا عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل راجمات صاروخية بعيدة المدى. جدير بالذكر أن قيمة الأسلحة والمساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا بلغت حتى الآن 53 مليار دولار، فيما يستمر الاتحاد الأوروبى والناتو فى إمداد قوات كييف بالأسلحة والعتاد، وتقديم المساعدات اللوجستية والمادية لها.

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