نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهررت الآن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول بالعراق من خلال موقع epedu.gov.iq جميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول بالعراق يهتم بها الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور للتعرف على الموعد الخاص بالإعلان نتائج الصف السادس الابتدائي للدور الأول 2022 بالعراق، وفي شتى المحافظات منها بغداد الكرخ والرصافة والبصرة وكربلاء الكرخ والكركوك والعديد من المحافظات، وهذا بعد أن كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه سوف يتم ظهور درجات الطلاب خلال الساعات القليلة القادمة، وهذا بعد أن يتم الانتهاء من كافة أعمال الكنترول في كل محافظة على حدى، قد أعلنت الكثير من المصار أنه تم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات بمعدل 90%، حيث أن يترتب عليها اعتماد النتائج في شتى المحافظات العراقية.

نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول بالعراق

قد أوشكت كافة نتائج الصف السادس الابتدائي للدور الأول 2022 بالعراق، على ظهور النتائج بشكل رسمي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية عن إتاحتها حتى يستطيع الطلاب والطالبات من الحصول على النتائج الخاصة بهم من المنتظر الآن أن يتم اعتماد كافة النتائج من خلال وزير التعليم العراقي بالساعات القليلة القادمة، وقد وضحت مصادر عديدة قريبة من لجان التصحيح أن كافة النتائج الأولية لطلاب وطالبا الصف السادس الابتدائي تدل على أن نسب النجاح تتفوق بكثير عن الفصل الدراسي الأول، وبذلك اللحظات عمليات البحث مكثفة للغاية بطريقة ملحوظة من أجل التعرف على رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022، وبالسطور القادمة سوف نوضح لكم رابط مباشر يسهل على الطلاب والطالبات مهام الحصول على جميع درجات الطلاب وتحميل الملفات الخاصة بالنتائج الخاصة بالصف السادس الابتدائي 2022 الدور الأول بكل محافظة.

رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي

كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه سوف يتم الإعلان عن كافة نتائج الصف السادس الابتدائي للدور الأول 2022 بالعراق، وفي جميع المحافظات على حدى ويتم الاستعلام عنها كالآتي:ـ