نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان رابط نتائج الامتحان المهني 2022 عبر البوابة الرسمية لوزارة التربية والتكوين المغربية men.gov.ma في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الامتحان المهني 2022 الرسمية دورة دجنبر 2021 – 2022 من المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال ساعات قليلة من الآن من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة لكافة الأسلاك والهيئات، على أن يتم الإعلان عن نتائج الامتحان المهني 2022 بالمملكة المغربية من وزارة التربية الوطنية والاستعلام عن النتائج الكترونيا إلى جانب تحميل نتائج السلك الاعدادي، في السطور المقبلة نوضح المزيد من تفاصيل نتائج الامتحان المهني 2022 المملكة الغربية.

نتائج الامتحان المهني 2022

أوضحت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة مسبقا عن أن نتائج الامتحان المهني 2022 سوف يتم إصدارها خلال شهر واحد من مذكرة الترقية بالاختيار، وقد أنهت وزارة التربية الوطنية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي في المملكة المغربية بطاع التربية والتعليم الامتحان المهني برسم عام 2022.

كما أن نتائج الامتحان المهني 2022 أسفرت عن نجاح 7 آلاف و393 مترشح ومترشحة بقطاع التربية والتعليم، و43 ألف و280 مترشح ومترشحة تم توزيعهم وفق الهيئات على النحو التالي:

5 آلاف و939 في هيئة التدريس.

124 في هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي.

3 في هيئة التسيير والمراقبة المادية والمالية.

1280 في هيئة الأسر المشتركة.

رابط الاستعلام عن نتائج الامتحان المهني 2022

يتم احتساب نسبة نتيجة الامتحان المهني بالآلية المتبعة التالية:

هؤلاء الأفراد المتشرحين الذين يترقوا بكل العام، يتم احتساب معدلهم حيث النسبة وتكون النسبة المئوية 13% من مجموع الموظفين، الذين لهم الأحقية بالترقي في هذا العام، والذين قد توفرت لديهم كافة الشروط اللازمة للترقي سواء من اجتاز الامتحان، أو من لم يستطع اجتيازه.

النقطة المهنية ويتم احتسابها بضرب نقطة السيد المدير ونقطة المفتش ونقطة المدير الاقليمي في 30 ثم يتم جمع عليها نقطة مواد الامتحان، ثم الضرب في 70، ويتم قسم الإجمالي على 100.

كما أشارت وزارة التربية والتكوين في المملكة المغربية أن إمكانية الاستعلام عن نتائج الامتحان المهني 2022 برسم عام 2022 عن دورة دجنبر يتم عبر قيام الفرد في بداية الأمر بتسجيل الدخول في رابط البوابة الرسمية لوزارة التربية والتكوين المغربية الكترونيا حتى يتسنى للأفراد الراغبين في الاستعلام عن نتائج الامتحان المهني 2022 دورة دجنبر استخراج النتيجة بسهولة في دقائق معدودة.

نتائج الامتحان المهني 2022 الرسمية دورة دجنبر 2021 – 2022 واحدة من أكثر الكلمات بحثا على جوجل من الطلاب بدولة المغرب وجدير بالذكر أنه سوف يتم الإعلان عنها فعليا خلال الساعات القليلة المقبلة بإذن الله من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم بالمملكة المغربية وسوف يتمكن الطلاب من الحصول على النتائج بشكل إلكتروني من الموقع التابع للوزارة.

يبحث الآن طلاب المملكة المغربية عن نتائج امتحانات التعليم المهني وهذا لدورة دجنبر عن العام الدراسي الحالي 2021-2022 وقد أعلنت وزارة التعليم والتربية الوطنية بالمملكة المغربية أن الوزارة قد انتهت من أعمال التصحيح وهي الآن في المرحلة الأخيرة لرصد وتجميع الدرجات لذلك من المقرر أن تعلن النتائج خلال ساعات من الآن.