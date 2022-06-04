نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر moe.gov.eg استعلام عن نتائج الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم جميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن نتائج الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022. أكثر من يشغل بال المصريين الفترة الحالية هو الاستعلام ومعرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي، حيث تم الإعلان أخيرا أنه تم اعتماد نتيجة محافظة القاهرة بشكل رسمي وهي متاحة الآن على موقع الوزارة وبوابة محافظة القاهر، نسبة نجاح طلاب المرحلة الإعدادية في القاهرة مرتفعة جدا هذا العام، وبهذا تكون معظم محافظات مصر تم إعتماد نتائجها للشهادة الاعدادية، وباقي المحافظات التي لم يتم الإعلان على نتائجها بشكل رسمي سوف تظهر خلال ساعات، أما عن تنسيق مدارس ما بعد الاعدادية، سوف تظهر خلال أيام فقط وفق نسبة نجاح كل محافظة، ف التنسيق يختلف من محافظة لأخرى، حسب نسبة نجاح كل مدينة، حتى لا نأخذ الحديث في منحى آخر، ومن خلال الفقرات التالية سنوضح لكم طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم..

استعلام عن نتائج الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022

كما ذكرنا في مقدمة حديثنا، أن نتيجة الصف الثالث الإعدادية لمحافظة القاهرة، المدينة الأكثر كثافة طلابية في مصر، قد تم اعتمادها بشكل رسمي، ويمكن للطلاب الآن الدخول على موقع الوزارة الرسمي وكتابة رقم الجلوس الخاص بهم المكون من ستة أرقام، وبعدها سوف تظهر النتيجة، كما تم إتاحة النتيجة عبر بوابة محافظة القاهرة الرسمي على الانترنت، تم اعتماد نسبة نجاح المرحلة الإعدادية بنسبة نجاح 80% وعدد متوفقين للقاهرة فقط بلغ أكثر 300 طالب على مستوى القاهرة الكبرى.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الشهادة الاعدادية

يمكن لطلاب الصف الثالث الاعدادي الآن الحصول على نتائجهم للعام الدراسي 2021/2022 شهادة آخر العام من خلال موقع الوزارة الرسمي والذي تتيح من خلاله نتائج جميع طلاب الشهادة الاعدادية لجميع محافظات مصر، برقم الجلوس، كل ما على الطالب هو الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من هذا الرابط، ثم كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح، بعدها الضغط على كلمة الحصول على النتيجة، سوف تظهر بالتفاصيل التالية، الاسم الرباعي والدرجات التي حصلت عليها والمجموع الكلي. وسنوافيكم في الأيام القادمة بنتيجة الشهادة الإعدادية باقي المحافظات فور إعتمادها.