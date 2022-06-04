نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغينيا اليوم الأحد 5-6-2022 في التفيات المؤهلة لأمم إفريقيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغينيا اليوم في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار 2023 واحدة من الأمور التي تشغل بال الشارع الرياضي خلال الساعات الحالة، حيث يبدأ منتخب الفراعنة مشواره نحو التأهل لبطولة كأس الأمم الإفريقية القادمة، ويستهل المنتخب الوطني مشواره بمواجهة غينيا ضمن منافسات الجولة الأولي من التفيات، والتي ستقام على استاد القاهرة الدولي بحضور 40 ألف مشجع، وسيكون لقاء مصر وغينيا هي المباراة الأولي للمدرب الجديد إيهاب جلال، والذي سيحاول وضع لمساته على الفريق منذ أولي المباريات، ومن خلال المقال، نتعرف على تردد القنوات المفتوحة التي ستنقل مباراة مصر وغينيا اليوم وموعد المباراة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغينيا اليوم

تعد مباراة مصر وغينيا هي المباراة الأولي للمنتخب المصري بعد الفشل في التأهل لكأس العالم عقب الخسارة أمام منتخب السنغال، ويسعى منتخب الفراعنة لمصالحة الجماهير وتقديم مستوي مميز خلال لقاء اليوم من أجل حسم التأهل مبكراً لأمم إفريقيا في خطوة جديدة نحو حصد اللقب، وخاصة أن المنتخب خسر نهائي البطولة الماضية أمام السنغال بركلات الترجيح، ويقع المنتخب المصري في المجموعة الرابعة، والتي تضم كلا من: غينيا وأثيوبيا ومالاوي.

موعد مباراة مصر وغينيا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا

من المقرر أن يكون توقيت مباراة مصر وغينيا اليوم الأحد الموافق 5 مايو 2022 ضمن منافسات الجولة الأولي من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت على استاد القاهرة وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة، وستكون قناة بي ان سبورت HD 3 من أهم القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا على النايل سات بأداء صوتي للمعلق الرياضي علي محمد علي.

تردد القنوات المفتوحة التي ستذيع ماتش مصر وغينيا

يبحث الكثير من الجماهير عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغينيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وتمتلك مجموعة قنوات بي ان سبورت الحقوق الحصرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث لم تعلن أي قناة فضائية عن نقل أحداث مباراة مصر وغينيا حتى الآن، إلا انه المباراة ستكون منقولة عبر تردد قناة أون تايم سبورت عبر البث الأرضي الرقمي، والذي يتم استقباله في مصر فقط عن طريق الأريال.