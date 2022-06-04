نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “نتيجتك هنا”.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022 الترم الثاني برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من الطلاب والطالبات في قري ومدن محافظة المنوفية، عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني 2022 والتي من المقرر إعلانها خلال الساعات القادمة بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات وفقًا لتصريحات الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، والتي أكدت عن البدء رسميًا في أعمال المراجعة ورصد الدرجات في الكنترولات تمهيدًا لعرض نتيجة الشهادة الإعدادية علي محافظ المنوفية لاعتمادها بشكل رسمي.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني 2022

أكدت وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية لها، أن أعمال التصحيح إنتهت رسميًا في الكنترولات وجاري حاليًا عمليات الرصد وتجميع الدرجات وإعداد الكشوف النهائية التي سيتم عرضها على المحافظ لإعتمادها، مشيرة إلى أن أعمال التصحيح سارت بشكل سليم في كافة الكنترولات وبشفافية تامة والدقة في عمليات التصحيح حتى يحصل الطلاب على حقوقهم كاملة ولا يتعرض أي طالب للظلم.

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وأعلنت وكيل الوزارة خلال تصريحاتها، إنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني 2022 منتصف الأسبوع الجاري، فور بعد الانتهاء من كافة مراحل التصحيح والرصد والجمع ومراجعة الدرجات حتى لا يكون هناك أى أخطاء فى الدرجات، حيث سيتم رفع النتيجة فور اعتمادها على موقع البوابة الإلكترونية التابعة لمحافظة المنوفية.

رابط الإستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022

ومن المقرر أن تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني 2022 عبر موقع البوابة الإلكترونية التابعة للمحافظة وإليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني من خلال الدخول علي الرابط التالي:

1- الدخول علي موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية.

2- ثم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح.

3- ثم النقر علي كلمة استعلام وبحث لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022.

4- الإنتظار قليًلا وسوف تظهر النتائج أمامك.

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جدير بالذكر، أن امتحانات نهاية الترم الثانى مرحلة إتمام التعليم الأساسي،” الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية”، قد بدأت السبت 21 مايو الماضى، وأدى نحو 83.839 طالب وطالبة الامتحانات في 400 لجنة امتحانية بمشاركة 14.302 معلم وانتهت الخميس 26 من مايو الماضى دون أي شكاوى وفقًا لبيانات غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم الفني بمحافظة المنوفية.

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