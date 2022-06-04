نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر epedu.gov.iq استعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الاول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الاول، مازال البحث في الصدارة على شبكة الإنترنت في دولة العراق بخصوص نتائج طلاب المرحلة الابتدائية الصف السادس للدور الاول، حيث تنتظر محافظات العراق اعتماد نتائج أبنائهم الطلاب بمزيد من القلق والتوتر، خاصة بعد الشائعات الكثيرة التي تفيد بأن الوزارة اعتمدت النتائج، وهذا الشائعات من خلال مواقع غير رسمية غرضها أن تحصل على معلومات الطلاب، لذلك يجب أن نعرف أن النتيجة لن تكون متاحة إلا من خلال موقع الوزارة، وأن قاعدة بيانات الطلاب سرية للغاية ولا يمكن لأي أحد الاطلاع عليها، وعلى أولياء الأمور عدم الاستماع لأي شخص يطلب اسم الطالب الرباعي حتى يأتي له بالنتيجة، هي ستكون متاحة فور اعتمادها على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على الانترنت.

استعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الاول

أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية، أنها سوف تعتمد النتيجة الخاصة بالمرحلة الابتدائية الدور الاول للصف السادس، خلال ساعات فقط، وعلى طلاب الصف السادس التحلي بالصبر فالأمر غير مقلق على الإطلاق وكل ما في الأمر أن عملية التصحيح تتم بتأني حتى لا يحدث ظلم للطالب في درجة أو أكثر، لذا التأخير لا يعني أن هناك شيء خاطيء، جدير بالذكر أن هناك بعض المحافظات قد أعلنت النتيجة، وتنتظر باقي المحافظات العراقية إعتماد نتائج أبنائهم الطلاب، والمحافظات التي اعتمدت النتيجة يمكنها أن تحصل عليها من خلال موقع الوزارة الرسمي ولا غيره.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الاول بالعراق

النتيجة تكون من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وإليكم اعزائي الطلبة والطالبات الطريقة الصحيحة التي من خلالها يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الاول بالعراق: