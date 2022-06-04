نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نتيجة الإعدادية محافظة المنوفية وروابط الاستعلام عبر البوابة الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن تعليم المنوفية أخر سير أعمال تصحيح أوراق امتحانات الصف الثالث الإعدادي، مع الإشارة إلى موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية المقترح، وفق ما تم تنفيذه من أعمال بالكنترولات في عملية التصحيح والرصد للدرجات، وحتى يتم إنهاء عمليات المراجعة ثم العرض على المحافظ إبراهيم أبو ليمون لاعتمادها، وفتح الخدمات الإلكترونية من موقع مديرية التربية والتعليم والبوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية لاستخراج الدرجات برقم الجلوس، وتحديد من هم الطلاب العشرة الأوائل على مستوى الإدارات التعليمية.

موعد نتيجة إعدادية المنوفية 2022

صرحت الدكتورة أماني قرني وكيلة وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن اليوم السبت هو الأول في بدء المراجعة لعملية التصحيح في نتيجة الصف الثالث الإعدادي، وسط متابعة بشكل دوري حتى يتم الخروج بنتائج لا يوجد بها أخطاء ويحصل الطلاب على حقوقهم كاملة، وأكدت أن أعمال الكنترول تسير على قدم وساق، من أجل الانتهاء من المراجعة والرصد بشكل يحقق أكبر قدر من الصواب في نتيجة إعدادية المنوفية 2022، بالأخص في ظل النقص في أعداد المعلمين والكوادر الإدارية والعمالة بالمديرية، ولا يوجد تأخير في إظهار النتيجة إلى أن يتم الانتهاء بشكل كامل من تلك الإجراءات.

وحول موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية فقد صرحت وكيلة وزارة التربية والتعليم، انه من المنتظر أن يتم إعلان النتيجة بحلول منتصف الأسبوع الجاري، في حالة الانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة والجمع للدرجات، والتأكد من دقة النتائج ثم يتم اعتمادها.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية

انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية في 21 مايو 2022، للطلاب المتقدمين على الاختبارات النهائية بالعام الدراسي 2021-2022، وقد تقدم للامتحانات 83839 طالب وطالبة، تم توزيعهم على 400 لجنة امتحانية بكل المدين والقرى التابعة للمحافظة، أشرف عليهم حوالي 14302 معلم ومعلمة ورئيس لجنة ومراقبين وإداريين، واستمرت الامتحانات لمدة 6 أيام وق الجداول التي تم إعدادها، وانتهت بتاريخ 26 مايو حيث تم مباشرة أعمال التصحيح بجميع الكنترولات لكل المواد التي تم الاختبار بها

روابط نتيجة الإعدادية محافظة المنوفية 2022

سيكون موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية من المواقع الهامة والتي سنتابعها لحين الإعلان عن اعتماد النتيجة وظهورها الروابط الرسمية للاستعلام كذلك موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ومن خلال موقع ثقفني يمكنكم الحصول على النتيجة بعد اعتمادها بمشيئة الله

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كما يمكن للطلاب تسجيل ترك رقم الجلوس وسنعمل على تقديم النتيجة لهم عند الاعتماد والإعلان عنها.

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