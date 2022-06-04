نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج الفصل الثالث 2022 الجزائر كشف نقاط فضاء اولياء التلاميذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة التعرف على معدلات وكشوف ونتائج نقاط الفصل الثالث، لقد قامت اليوم الوزارة الخاصة بالتربية الوطنية بافتتاح موقع الفضاء لأولياء التلاميذ الخاصة بالمعدلات والنتائج الفصلية للتلاميذ بجميع المستويات التعليمية في دولة الجزائر مثل التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط والتعليم الثانوي وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الرقمية الحديثة، وتلك المنصة الإلكترونية الرقمية الحديثة المتاحة عَلَى شبكة التواصل الاجتماعى تساعدكم في الاطلاع والتسجيل على معدلات ونتائج أبنائكم من عن بُعد في وقت المصادقة عليها وتوافرها وهذا يكون من قبل مديري الخاصين بالمؤسسات التعليمية في كل الولايات الجزائرية.

كيفية التعرف على نتائج الامتحانات في دولة الجزائر من خلال فضاء الأولياء

التعرف على تحميل ونتائج كشوف النقاط يجب أن يتوفر “رقم التعريف المدرسي” الخاص بالطالب والذي سوف تجدونه في الشهادة المدرسية للطالب أو في أحد من الكشوف الماضية لكي يستطيع ولي الأمر من أن يسجله ولقد نقدم لكم شرح بالتفصيل لخطوات التسجيلات والتي نقدمها لكم في الفقرة القادمة.

ولكن توجد ملحوظة هامة: للاستفادة من تلك الفضاء يجب أن يتم التسجيل أولًا من أولياء الأمور، ولكي تسهل عملية التسجيل قم بإلغاء خاصية التأكيد باستخدام البريد الإلكتروني.

كشوف ونتائج نقط امتحانات الفصل الثالث لعام 2022

ومن بعد أن قامت وزارة التربية الوطنية بالإعلان عن فتح موقع الفضاء الخاص بأولياء التلاميذ، وذلك على أرضية المعلومات للوزارة وهذا لهدف ما وهو مساعدتهم في أن يتمكنوا من التعرف على نتائج أبنائهم في المدرسة الخاصة بهم من عن بُعد، واللذين بالنسبة لكل مستويات التعليمية مثل المستوى الإبتدائي والمستوى المتوسط والمستوى الثانوي وهذا لعام (2023/2022).

كيفية الاستعلام عن كشوف ونتائج النقاط الخاصة بالفصل الثالث

ولكي يجب الاستعلام على علامات وكشوف ونتائج نقاط الفصل الثالث، اتبع الخطوات التالية:

قم بعملية الدخول على موقع “فضاء أولياء التلاميذ” عبر الرابط الخاص به، هذا الرابط يساعدك على التعرف على نتائج وعلامات امتحانات التلاميذ.

قم بإدخال جميع المعلومات والبيانات المطلوبة، وقم بتسجيل الدخول لموقع فضاء أولياء التلاميذ، ثم قم بالاستطلاع على علامات ونتائج التلاميذ وأيضًا تحميل الكشوف الخاصة بالنقاط.

أصبح الآن الشغل الشاغل للمواطنين بالجزاير هو معرفة نتائج ونقاط الصف الثالث الدراسي للعام الدراسي الحالي 2022 وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية اليوم بأنها قد قامت بافتتاح موقع الفضاء لكلا من الطلاب وأولياء الأمور لكي يتمكنوا من معرفة النتيجة فور جمع الدرجات ورصدها ومن ثم صدورها على الموقع ترقبوا ظهورها قريبا.