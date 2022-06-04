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عمر شويل - جدة نتائج فرز الحج hajj.om في سلطنة عُمان بعد أن انتهى التسجيل الإلكتروني لزيارة بيت الله الحرام بالسلطنة في 14 مايو الماضي، وقد قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في التاسع من نفس الشهر بالإعلان عن فتح باب التسجيل الإلكتروني في رابط الحجز للراغبين في الحج لموسم 1443 وفق عدد من الشروط والمعايير، وتقدم للحجز ما يتجاوز 20 ألف طلب، وقامت الوزارة بإغلاق باب التسجيل الإلكتروني لحين فرز الطلبات والإعلان عن منح الاستحقاق.

نتائج فرز الحج hajj.om أسماء منح الاستحقاق 1443 أسعار أجور مسار النقل (البري – الجوي)

يتابع مواطني السلطنة التعرف على المواعيد الخاصة بالحج في كل عام، حيث تقوم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بترتيب منظومة الحج في السلطنة في كل عام، بما يتماشى مع متطلبات السفر وظروف الواقع في الداخل العماني، وقد أنهت وزارة الصحة تحصين مواطني السلطنة بتحصينات فيروس كرونا وانحسرت أعداد الإصابات اليومية بين المواطنين، وقد أتاحت المواعيد المقررة لحجز الحج كالتالي:

بدا الحجز الإلكتروني في 9 مايو 2022 بالثامن من شوال 1443.

انتهى الحجز الإلكتروني في 14 ماي 2022 الموافق 13 شوال 1443.

إحصائيات الحجز والأعداد المتاحة لأداء الفريضة هذا العام بالسلطنة

أعلنت الوزارة إتاحة تسجيل 20 ألف طلب هذا العام لأداء فريضة الحج، ويتم ذلك بالاتفاق مع الجهات السعودية التي أعلنت نسبة قبول الحجاج ها العام من سلطنة عمان بنسبة 45%، وقد بدأ التسجيل الإلكتروني ليتقدم 23 ألف و474 طلب من العمانيين و20.45 طلب من المقيمين من غير الجنسية العمانية، وتم الالتزام التام بشروط الحجز هذا العام، وقامت الوزارة بإغلاق باب التسجيل في 14 مايو لحين فرز كافة الطلبات والإعلان عن أسماء المقبولين فيها، وقد أعلنت أن الخامس من يونيو هو موعد الفرز الآلي، ويقوم المسجلين بالاستعلام عبر رابط الوزارة الإلكتروني، ويتاح للمقبولين 3 أيام للاتفاق مع شركات السياحة والسفر.

ما هي تكاليف أجور الحج 1443

أعلنت الوزارة الأسعار المقررة هذا العام كما نشرتها على موقعها الرسمي:

” بأن سعر مسار الحج بالجو إلى المدينة المنورة يبلغ ٧٥٧٧ ريالًا سعوديًا، أما مسار الحج بالجو إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة فيبلغ سعره ٧٣٨٠ ريالا سعودي، ويبلغ سعر مسار الحج بالبر إلى المدينة المنورة أو مكة المكرمة ٩١٥ ريالا سعوديا، وأوضحت الوزارة بأن هذه التكاليف المالية أعلاه تغطي: عوائد أجور الخدمـة، وتجهيز مخيمـي منى وعـرفات والتأميـن الصـحـي ، وأجور مسـار النقـل، وتشمل ١٥% ضريبة القيمة المضافة، وتكلفة طباعة بطاقة الحج ٢,٥ ريال عماني.