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عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة السعودية وكولومبيا الودية بتوقيت السعودية استعدادا لكأس العالم والمقرر له في قطر 2022، حيث يستعد منتخب السعودية لمواجهات كأس العالم من خلال مواجهات ودية استغلالا لفترة التوقف الدولي في واحدة من المباريات بين السعودية وكولومبيا في مواجهة قوية ومباراة ودية بين السعودية وكولومبيا.

موعد مباراة السعودية وكولومبيا بتوقيت السعودية

موعد مباراة السعودية وكولومبيا بتوقيت السعودية : 8:00 مساء.

يذكر أن السعودية تخوض أولى المباريات لها أمام كولومبيا والمقامة على ملعب نويفا في مدينة مورسيا الإسبانية في برنامج الإعداد لمنتخب السعودية لمونديال قطر 2022.

وعن غيابات منتخب السعودية أمام كولومبيا، نجد أن ياسر الشهراني سيغيب عن منتخب السعودية وتخلف الشهراني من قبل عن بعثة منتخب السعودية نظرا لظرف عائلي خاص.

يذكر أن سالم الدوسري سيغيب هو الأخر عن تدريبات السعودية خاصة وأنه يجري تدريب علاجي وسيغيب عن مواجهة كولومبيا، كما يغيب كذلك محمد كنو عن تشكيل منتخب السعودية أمام كولومبيا في واحدة من المباريات القوية بين السعودية وكولومبيا.

يذكر أن منتخب السعودية سيواجه كلا من كولومبيا وفنزويلا ضمن المباريات الودية لمنتخب السعودية استعدادا لكأس العالم قطر 2022، ويسعى هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية الوصول إلى تشكيل مناسب لمنتخب السعودية لمواجهة كولومبيا من أجل الوقوف على مدى جاهزية لاعبي المنتخب السعودي من أجل مواجهة كولومبيا في تلك المباراة الودية للسعودية أمام كولومبيا.

توقعات نتيجة مباراة السعودية وكولومبيا

بخصوص توقعات نتيجة مباراة السعودية وكولومبيا، يتوقع الجميع أن ينجح منتخب السعودية في الفوز على كولومبيا في تلك المواجهة المرتقبة للسعودية أمام كولومبيا في واحدة من المباريات القوية خاصة وأن منتخب كولومبيا من المنتخبات القوية والتي تسعى إلى الاستعداد هي الأخرى لكأس العالم القادمة، السعودية لن تجد هناك مشكلة في المباراة خاصة وأن المباراة ودية وهو مايحفز جماهير السعودية لمتابعة المواجهة.

يبدو أن المدير الفني لمنتخب السعودية سيعمل على تجربة عدد من العناصر الغير أساسية من أجل الإطمئنان عليها في تلك المواجهة المرتقبة بين السعودية وكولومبيا من أجل محاولة الفوز ومن اجل عبور كولومبيا.