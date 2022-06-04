نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الترم الثاني برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الجهات المعنية للإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الأقصر الترم الثاني أنها سوف يتم الإعلان عنها خلال وقت قريب نظرا لأنه تم الانتهاء من عمليات تصحيح الأوراق والآن تتم عملية التدقيق النهائية. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر 2022 تم الانتهاء من عمليات تصحيح الامتحانات في حين أنه لم يتم الانتهاء من عمليات الرصد وتدقيق الدرجات وسوف يتم الإعلان على النتيجة في وقت قريب بعد أن يتم اعتمادها من محافظ الأقصر المستشار مصطفي الهم، فقد يبلغ عدد الطلاب والطالبات الذين خاضوا امتحانات الترم الثاني الشهادة الاعدادية لمحافظة الأقصر أكثر من ٢٠ ألف طالب وطالبة جميعهم في انتظار إعلان النتيجة قريبا. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد الفصل الدراسي الثاني 2022 الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الترم الثاني يتم الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص ببوابة التعليم الأساسي وأي موقع خاص بإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني.

القيام بتحديد الإدارة التعليمية التابع لها الطالب وفي هذه الحالة محافظة الأقصر.

القيام بعد ذلك بكتابة اسم الطالب رباعي.

ثم القيام بكتابة رقم الجلوس الخاص به.

سوف تظهر في أسفل الشاشة خيار إظهار نتيجة القيام بالضغط عليها.

سوف تظهر نتيجة الطالب بالتفصيل وخاصة فيما يتعلق بدرجات المواد التي قام بأداء الامتحانات الخاصة بها. توزيع درجات المواد الخاصة بالترم الثاني محافظة الأقصر الترم الثاني مادة اللغة العربية ٨٠ درجة مقسمة على كل ترم ٤٠ درجة وهي من المواد المضافة إلى الدرجات.

اللغة الانجليزية ٦٠ درجة نصيب كل ترم ٣٠ درجة وهي من المواد المضافة إلى الدرجات لأنها مادة أساسية.

مادة الرياضيات ٦٠ درجة مقسمة على كل ترم ٣٠ درجة وهي مادة أساسية مضافة إلى الدرجات

مادة الدراسات الاجتماعية ٤٠ درجة مقسمة كل ترم ٢٠ درجة.

مادة العلوم ٤٠ درجة مقسمة على كل ترم ٢٠ درجة .

جميع المواد السابقة التي ذكرناها هي المواد الأساسية المضافة إلى المجموع ويبلغ مجمل درجات جميع هذه المواد ٢٨٠ درجة مقسمة على الترم الأول والثاني ١٤٩ درجة في الترم الواحد.

التربية الفنية مادة لا تضاف إلى المجموع درجاتها ٢٠ درجة مقسمة ١٠ درجات لكل ترم.

مادة الحاسب الآلي مادة لا تضاف إلى المجموع أيضا درجاتها ٢٠ درجة مقسمة ١٠ درجات لكل ترم.

التربية الدينية مادة غير مضافة إلى المجموع درجاتها ٤٠ درجة مقسمة ٢٠ درجة لكل ترم.

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