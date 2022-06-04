نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة شهادة الأساس 2022 وزارة التربية والتعليم نتيجة شهادة التعليم الأساسي moe.gov.sd في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة شهادة الأساس 2022، من أهم الروابط وأكثرها بحثاً بعد انتهاء طلاب الصف الثامن من اختبارات نهاية العام، في الثلاثين من مايو 2022 والتي بدأت يوم الأحد الموافق 22/5/2022، وسط إجراءات مكثفة من وزارة التربية والتعليم لتوفير لجان الامتحانات، حيث تهيأت اللجان البالغ عددها 1221 مركزاً بولاية الخرطوم و16 مركز خارج السودان، لاستقبال نحو 237 طالب وطالبة لأداء امتحانات شهادة التعليم الأساسي، وحرصاً منا على تقديم أهم الأخبار التي تهم مختلف فئات المجتمع، فإننا نعرض عليكم الرابط الرسمي الإلكتروني لاستخراج النتائج وقت إعلانها رسمياً.

رابط نتيجة شهادة الأساس

الدخول على الموقع الإلكتروني “moe.gov.sd“.

أو الدخول المباشر على “result.esudan.gov.sd“.

اختيار النتائج.

كتابة رقم الجلوس.

الضغط على عرض النتيجة.

موعد إعلان النتائج لشهادة التعليم الأساسي 2022

لم تُعلن حتي الآن وزارة التربية والتعليم السودانية، عن موعد إعلان نتائج شهادة الأساس 2022، حيث تعمل حالياً لجان التصحيح والرصد بمراكز التصحيح التي حددتها الوزارة، على متابعة عملها بالتصحيح والتدقيق والرصد والمراجعة النهائية لأوراق الإجابات، حتي يحصل كل طالب على حقه في الدرجات مع مراعاة الوضع الذي سببه فيروس كورونا خلال العام الدراسي، هذا ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة قبل نهاية شهر يونيو الجاري، وسنتابع معكم أول بأول حتي صدور النتائج وإعلامكم بكل جديد.

شهادة الأساس

تعتبر شهادة الأساس في السودان أحد أهم الشهادات التي يحصل عليها الطالب خلال مراحل تعليمه، فهي المرحلة المؤهلة للدخول للمرحلة الثانوية، ومن خلالها يكتسب الطالب المهارات الأساسية سواء في اللغة العربية أو الرياضيات أو العلوم، تساعد الطالب في استكمال باقي المراحل التعليمية، وتعم حالة من القلق لدي الطلاب وأولياء الأمور عقب الانتهاء من امتحانات نهاية العام 2022، للتعرف على النتيجة والاطمئنان على مستقبل الطلاب.

موقع وزارة التربية والتعليم السودانية

تهتم وزارة التربية والتعليم السودانية بتوفير موقعها الإلكتروني ورفع كفاءته، لتقديم العديد من الخدمات للطلاب وأولياء الأمور وكذالك العاملين بالتعليم، توفيراً للوقت والمجهود وحفاظاً على سلامة الجميع من انتقال عدوي فيروس كورونا، ومن أهم الخدمات التي يقدمها الموقع عرض نتائج الطلاب لمختلف المراحل، وخلال الفترة القادمة سيتم الإعلان رسمياً عن موعد إعلان نتيجة شهادة التعليم الأساسي، ليستخرجها الطلاب برقم الجلوس من خلال موقع الوزارة بسهولة.

إعلان النتائج إلكترونياً

تقوم وزارة التربية والتعليم السودانية بإعلان النتائج إلكترونياً.

ضمن عمليات التحديث والتطوير الذي تتجه إليه الوزارة للتحول الرقمي.

للمنافسة مع الدول المجاورة والدخول ضمن الدول المتقدمة تكنولوجياً، ومختلف الخدمات التي يتم تقديمها إلكترونياً ضمن حرص الوزارة على توفير الوقت والمجهود دون الحاجة للذهاب للمؤسسات التعليمية والتزاحم للحصول على الخدمة.