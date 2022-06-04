روسيا تُحمل أوكرانيا مسؤولية حريق كنيسة بدونيتسك

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة، فى بيان صحفى أوردته قناة "روسيا اليوم"، أنه أثناء انسحاب وحدات لواء الهجوم الجوى 79 المحمول جوا للقوات الأوكرانية من سفياتوجورسك، أضرم أوكرانيون النار فى الإسقيط الخشبى الذى يحمل اسم "جميع قديسى الأرض الروسية" والتابع لدير الجبل المقدس الواقع قرب المدينة.

وأضاف البيان أنه تم إطلاق رشقة بالذخيرة الحارقة من مدفع رشاش من العيار الكبير مثبت على سيارة مصفحة أوكرانية من طراز "كوزاك"، صوب الجدران الخشبية للجزء ما تحت قبة المبنى بعد إضرام النار، وغادر الأوكرانيون المنطقة بسرعة عالية فى اتجاه الجنوب، نحو بلدة سيدوروفو الخاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية.

وأكد البيان أن الوحدات الروسية لم تنفذ أى عمليات قتالية فى المنطقة ولم تقصف أراضى مجمع سفياتوجورسك الكنسى، ردا على مزاعم وسائل الإعلام الأوكرانية التى اتهمت القوات الروسية بالقصف.