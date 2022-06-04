100 يوم من الحرب الروسية.. كيف أثرت على الاقتصاد العالمى؟.. فيديو جراف

جدة - نرمين السيد - يعانى الاقتصاد العالمى بشكل مستمر منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا فى 24 من فبراير الماضى، حيث ارتفع معدل التضخم، وارتفاع فى أسعار الطاقة والغذاء، لاسيما مع دور أوكرانيا وروسيا الكبير فى الاقتصاد العالمى.





ويوضح الفيديو جراف التالى كيف أثرت الحرب فى أوكرانيا على الاقتصاد العالمى:

وخفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمى بنسبة 2.5%، وراتفعت أسعار الغذاء عالميا وسط توقعات بتفاقم الأزمة، فشهدت الأسواق الأمريكية نقصًا حادًا فى حليب الأطفال، وعانى السائقون فى أمريكا من ارتفاع تكاليف الوقود. كما تواجه 35 دولة إفريقية من أصل 55 خطر المجاعة بسبب تداعيات الحرب الخطيرة.

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