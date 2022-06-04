الاتحاد الإفريقى يدين العمليات الإرهابية ضد قوات حفظ السلام بمالى

جدة - نرمين السيد - وقال فقى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" اليوم السبت: "يدين الاتحاد الإفريقى بأقوى العبارات الهجوم الإرهابى المروع ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التى تخدم فى مالى، وأتقدم بأحر التعازى لأسر اثنين من حفظة السلام المصريين اللذين قدما أغلى التضحيات".

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