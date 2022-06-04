عاجل- البيت الأبيض: طائرة خاصة تخترق المجال الجوى حيث يوجد الرئيس بايدن

جدة - نرمين السيد - أكد البيت الأبيض، أنه تم اتخاذ إجراءات احترازية بعد اختراق طائرة خاصة صغيرة بالخطأ المجال الجوى المحظور حيث يوجد الرئيس جو بايدن.



جدة - نرمين السيد - أكد البيت الأبيض، أنه تم اتخاذ إجراءات احترازية بعد اختراق طائرة خاصة صغيرة بالخطأ المجال الجوى المحظور حيث يوجد الرئيس جو بايدن. وذلك بحسب ما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، فى نبأ عاجل منذ قليل.

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