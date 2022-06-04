نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك استعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الاول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq برقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة لينك استعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الاول. لا صوت يعلو فوق صوت نتائج الصف السادس الدور الاول بالعراق. منذ أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية، اعتماد وظهور نتيجة اختبارات الصف الدراسي السادس الابتدائي للدور الاول في عام 2022 في العراق، أصبح الجميع يبحث عن طريقة الكشف عن النتيجة ورابط الحصول عليها، حيث يريد جميع الطلاب وأولياء الأمور للاطمئنان على مستواهم الدراسي ونتائج اختباراتهم، وأتاحت الوزارة وسيلة إلكترونية للحصول على نتيجة اختبارات الصف السادس الابتدائي، حيث أصبح من المتاح الوصول للنتيجة عن طريق الإنترنت عبر موقع الوزارة الرسمي، وهذا بهدف توفير الوقت والجهد للطالب وولي الأمر وموظف الوزارة، وذلك كخطوة في طريق التحول الرقمي الذي تسعى له الدولة في تقديم خدماتها بشكل رقمي، بدلًا من الشكل التقليدي للخدمات، وفي هذا المقال نذكر لحضراتكم رابط الحصول على النتائج، وطريقة الكشف عنها.

لينك استعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الاول

تعمل الحكومة العراقية على إيجاد كل سبل الراحة للمواطنين من أجل تقديم الخدمات بكل سهولة ويسر. ومن خلال وزارة التربية العراقية التي وفرت للطلبة والطالبات وأولياء الأمور رابط خاص يمكن من خلاله الدخول ومعرفة نتائج الامتحانات بكل سهولة، وهي وسيلة إلكترونية للكشف عن نتائج الطلاب في الصف السادس الابتدائي الدور الأول في عام 2022، عبر شبكة الإنترنت، وتقدم الوزارة خدمة استخراج نتائج الاختبارات وطباعتها واستخدامها بكل الطرق عبر موقعها الرسمي، ويمكنك الوصول إلى الموقع الرسمي للوزارة. دون الحاجة للذهاب للمدرسة.

الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الاول في العراق

يمكن الان لجميع الطلاب الدخول لمعرفة نتيجة الامتحان بعد اعتماد النتيجة حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم بالعراق، وسيلة إلكترونية لاستخراج نتيجة اختبارات الطلاب في الصف السادس الابتدائي، عن طريق الإنترنت، وذلك عن طريق بعض الخطوات: