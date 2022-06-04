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عمر شويل - جدة رقم الشيخ محمد بن زايد الخاص cpc.gov.ae طلب مساعدة مؤسسة زايد الخيرية والذي يبحث المواطنين في دولة الإمارات، من المواطنين بمواطنة كاملة أو المقيمين، عن الموقع الإلكتروني للتقديم أو الأرقام المباشرة للاتصال بالمؤسسة تقديم الطلب أو الاستعلام عن شروط الاستحقاق الخاصة بها، وتقوم العديد من الجمعيات الخيرية في دولة الإمارات بتحديد مواعيد للتسجيل فيها، منها جمعية الإحسان الخيرية، بينما تقوم مؤسسة زايد الخيرية بإتاحة التسجيل فيها طوال العام.

رقم الشيخ محمد بن زايد الخاص cpc.gov.ae طلب مساعدة مؤسسة زايد الخيرية

توجد العديد من المؤسسات الخيرية بالبحث عن الطرق التي تكون مناسبة لتقديم الخدمة الأفضل للمحتاجين، بينما تقوم دولة الإمارات خصوصا عن بقية الدول بتقديم المساعدة لكل من المواطنين بمواطنة كاملة والمقيمين بالإمارات، والذين لديهم الهوية الإماراتية، كما تقوم بتقديم المساعدات لمواطنين خارج الدولة من أصحاب الحاجات أو أصحاب الكوارث الطبيعية أو ضحايا الحروب أو غيرها، وتتميز مؤسسة بن راشد الخيرية عن باقي المؤسسات بالدعم السخي الذي تقوم بتقديمه.

كيفية الحصول على مساعدة داخل الإمارات

توجد عدد من المؤسسات التي تساعد المحتاجين، كما توجد المؤسسات التي تقوم بتوصيل المياة في مشاريع سقيا الماء والجمعيات التي تساعد المقبلين على الزواج، والتي يكون منها:

الديوان الملكي الإماراتي، ديوان ولي العهد.

مؤسسة الشارقة الخيرية.

مساعدات مؤسسة بن راشد الخيرية.

جمعية الإحسان الخيرية.

جمعية التيسير.

كيفية الحصول على مساعدة من جمعية بن راشد الخيرية

يتم التوجه مباشرة إلى رابط مؤسسة بن راشد الإنسانية. يقوم المستخدم بالتوجه إلى خدمات الديوان. يتم مليء نموذج الطلب الخاص بطلب المساعدة. قم بالتوجه إلى رابط رفع المرفقات، وقم برفع الوثائق الثبوتية. يتم إرسال الطلب. يكون على صاحب الطلب الحصول على رقم الطلب للمتابعة. يتم الدخول على رابط خدمات الديوان لمتابعة الطلبات المقدمة.

رقم هاتف الشيخ بن زايد الخاص وأرقام التواصل