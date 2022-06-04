وزير الخارجية الأوكرانى يرفض دعوة ماكرون بتجنب إهانة روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال كوليبا - فى منشور عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر" - "إن مثل هذه الدعوات قد تتسبب فقط فى إهانة فرنسا وأى دولة أخرى تدعو لذلك"، مضيفا: "روسيا هى من تهين نفسها.. ينبغى علينا جميعا التركيز على وضع روسيا فى مكانها الصحيح، وذلك سيجلب السلام وينقذ الأرواح".
وفى وقت سابق من اليوم السبت، عرض ماكرون، خلال مقابلة صحفية، توسط فرنسا فى الحرب بين أوكرانيا وروسيا، محذرا من تقليل شأن موسكو لأن ذلك قد يهدد استمرار انفتاح أبواب الحل الدبلوماسى أمام البلدين.
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