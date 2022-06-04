قبرص تحذر من تدفق جديد للاجئين من إفريقيا والشرق الأوسط

وقال نوريس، على هامش اجتماع خماسى لدول أوروبا المطلة على البحر المتوسط بمدينة فينيسا الإيطالية -حسب صحيفة "تليجراف" البريطانية- إن "هذا العام الدول الأعضاء المطلة على البحر المتوسط تتوقع، كما تناقشنا فيما بيننا، استقبال أكثر من 150 ألف مهاجر غير شرعى".
ولفتت صحيفة "تليجراف" إلى أن إيطاليا وإسبانيا واليونان وقبرص ومالطا (الدول الأوروبية الخمس المطلة على البحر المتوسط) استقبلت بالفعل نحو 36 ألفًا و400 طالب لجوء ومهاجر غير شرعى، وذلك بعد وصول أكثر من 123 ألف مهاجر على السواحل الأوروبية خلال عام 2021.
جدير بالذكر أن الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت فى إغلاق الكثير من الموانئ الأوكرانية بجانب فرض عقوبات على السلع الروسية، وهو ما من شأنه فرض قيود جديدة على تصدير السلع الغذائية، خاصة الحبوب، التى تنتجها تلك الدول، ما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار الأغذية فى مختلف أنحاء العالم.
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